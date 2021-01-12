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سيارات

لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:04 م
لكزس lexus lfa
لكزس lexus lfa
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اشرف عطية
احتفل العملاق الياباني لكزس احد ازرع شركة تويوتا، بمرور عشر سنوات على طرح السيارة السوبر كار lexus lfa، وهي محدودة الإنتاج طرحها العملاق الياباني عام  .

تأتي السوبر كار lexus lfa بمحرك V10 سعة 4800 سي سي و شاركت ياماها في تطويرة ليولد قوة 560 حصان عند 8700 دورة في الدقيقة، و هذا المحرك الجبار متصل متصل بفتيس متتابع من 6 سرعات يمكنها من الوصول إلى سرعة 325 كيلو متر في الساعة وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط .

طرحت لكزس بعدها إصدار نوربورجرينج من السوبر كار lexus lfa وهي النسخة الأكثر تركيزًا على السباقات، مع نظام تعليق أكثر صرامة، وتحسينات ديناميكية هوائية تجعلها سيارة سباق من الطراز الاول وبجنوط أخف وزنًا وقوة تبلغ 570 حصان وتم صنع 50 نسخة فقط منها.

تم إنتاج 500 نسخة فقط من السوبر كار lexus lfa، و التي ابهرت العملاء جينها بهيكل خفيف صنع من ألياف الكربون فايبر بدلًا من الألومنيوم لتعزيز التسارع .

حرصت لكزس lexus علي جعل السيارة السوبر كار lexus lfa تطفئ عشر شمعات احتفالًا بعيد ميلادها و تم طرح السيارة  السوبر كار lexus lfa اول مرة في عام 2005 و لكن كانت حينها سيارة اختبارية فقط ، بعد ذلك تم الكشف عن نسخة محدثة في 2008، و بحلول عام 2010 اعلنت لكزس lexus رسميا طرح السوبر كار lexus lfa .

لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
لكزس تحتفل بمرور 10 سنوات على السيارة الخارقة LFA.. فيديو وصور
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