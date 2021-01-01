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أصل الحكاية

قصة نجاح لكزس اليابانية منذ انطلاقها في التسعينيات

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:23 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد لكزس من أفخم السيارات اليابانية التي لاقت شهرة كبيرة خاصة في دول الخليج ، وفي بداية التسعينات بدأت لكزس بالتوسع خارج الولايات المتحدة والتصدير إلى بريطانيا وسويسرا وكندا ،اما في عام 1991 اصبحت لكزس العلامة الفاخرة المستوردة الاكثر مبيعا في أمريكا .

وجاءت لكزس عام 1996 واطلقت موديل LX 450، وبعد عامين قدمت العلامة أول "كروس أوفر SUV فاخرة" لها باسم RX 300، والتي استهدفت الراغبين في SUV فاخرة ولكن بدون إمكانات الطرق الوعرة التي تمتعت بها LX 450، مع تحقيقها لنجاح مدهش لتصبح أعلى موديل مبيعا للعلامة.

ولكن مع دخول لكزس القرن الجديد استمرت لكزس في التوسع العالمي بقوة مع قرار انفصالها عن شركتها الام تويوتا في 2005 .


سجلت لكزس مبيعات ناجحة في كوريا الجنوبية وتايوان لتكون أفضل علامة فاخرة مستوردة مبيعا في الدولتين، مع تحقيقها لنجاح مشابه في الشرق الأوسط، بينما حققت لكزس المركز الثالث في المبيعات الفاخرة في أستراليا بحلول 2006، مع استمرار التوسع في ماليزيا وجنوب أفريقيا في 2006، ثم إندونيسيا في 2007، وتشيلي في 2008، والفلبين في 2009.

ولكن بعد الازمة المالية العالمية 2008 ، بدأت مبيعات لكزس في التعافي مجددا ولكن بقوة في 2010 في أمريكا الشمالية وآسيا ، وجاء عام 2011 لتقدم لكزس سيارتها الرياضية الاسطورية الفاخرة لكزس كوبيه

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