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سيارات

سعر ومواصفات لكزس IS 2021 في السعودية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعد طول انتظار وصلت لكزس 2021 IS، إلى الأسواق السعودية مؤخرا ، وحصلت السيارة على شبك امامي ثلاثي الأبعاد جديد ، كما يحيط بالسيارة مصابيح أمامية جديدة مدمجة ، وبها مصابيح نهارية ليد .

وحصلت السيارة على عتبات جانبية مع تصميم جنوط ألمونيوم اكبر مقاس 18 بوصة ، أما في خلف السيارة فقد حصلت على مصدات خلفية أكثر أناقة .

وتتمتع السيارة بتحديثات محدودة ، حيث حصلت السيارة على لوحة قيادة معدلة مع فتحات تهوية دائرية جديدة ، وتمت إزالة الزخارف الموجودة على صندوق القفازات .
بالنسبة لوسائل الامان فحصلت السيارة على العديد من أنظمة الامان والمساعدة ، وهي، المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء، ووسائد هوائية أمامية وجانبية للركاب والسائق والراكب الامامي ، بالإضافة إلى ستائر هوائبة جانبية ، نظام مساعد البقاء في المسار.
    
وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الإسطوانات تربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان ، و349 نيوتن ، مع عزم الدوران ، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك بـ8 سرعات ، ونظام ذكاء اصطناعي .

بالإضافة إلى محرك V6 سعة 3.5لترا ، وقوة 311 حصان ، وعزم دوران يبلغ 379 نيوتن ، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ونظام دفع خلفي ليتمكن من التساعر من 0 إلى 96 كم/س في 5.6 ثانية ، أما سعر السيارة فجاء على النحو التالي :


    IS 300 AA إليجنت بسعر 180,000  ريال
    IS 300 BB إكسيلانس بسعر 202,200 ريال
    IS 350 CC اليت 209,300 ريال
    IS 350 F سبورت 239,300 ريال

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