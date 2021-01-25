السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

. استطاع وكيل سيارات لكزس اليابانية و التي تعتبر احد ازرع شركة تويوتا في المملكة العربية السعودية ان يقوم بافتتاح وكاله سيارات في اليابان , وبعد 60 عام استطاع وكيل لكزس في السعودية ان يوطد علاقاته مع شركة تويوتا الام





بدأ وكيل سيارات لكزس في المملكة العربية السعودية , بافتتاح مكتب في اليابان عام 1996، وركزت على صادرات السيارات من اليابان، في عام 2005 عندما أنشأت شركة تويوتا شبكة مبيعاتها لعلامة لكزس في اليابان، حيث تم تأسيسها بناءً على طلب شركة تويوتا الأم بسبب تميز الوكالة في مبيعات لكزس في الخارج .





العلاقة الوطيدة بين تويوتا اليابانية و وكيلها في المملكة لعربية السعودية ، جاءت ثمرة تعاون مثمر بين البلدين لأكثر من 60 عام , واصبح وكيل لكزس داخل المملكة العربية السعودية إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، وواحدة من أكبر الموزعين المعتمدين المستقلين لسيارات تويوتا في العالم عبر شبكة ممتدة من مراكز البيع والصيانة الموزعة استراتيجيًا في معظم أنحاء المملكة لتوفر الراحة لعملائها ما زاد ثقتهم في العلامة اليابانية .





واستطاعت تويوتا أن تبني شبكة ضخمة من وكلاء لكزس يصل عددهم لـ 30 وكيل جميعهم يابانيين عدى وكيل واحد وهو الوكيل السعودي عبد اللطيف جميل تحت مسمى لكزس في طوكيو، وقد حصلت لكزس نيريما على جائزة لكزس للتميز في عام 2013 لخدمة العملاء و رقم واحد بين جميع وكلاء لكزس طوكيو في عام 2012 .



