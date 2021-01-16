شاهد.. نسخة معدلة من لكزس LC500 بتصميم فخم.. فيديو

وتم تجهيز السيارة بمقاعد رياضية مريحة ، كما انها مكسوة بأفخم أنواع الجلود وبعض عناصرها المصنوعة من آلياف الكربون المتينة وأنظمة صوت بمكبرات ذات أداء قوى .



وتستمد السيارة قوتها بـ 8 أسطوانات ، وعزم ما يعادل 477 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة اوتوماتيكية بعشر سرعات ، وتؤمن معا تسارعا من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان .





بعد الاهتمام الكبير بالسيارات LC 500 ، التي طرحتها لكزس في العام السابق؛ قررت الشركة طرح نسخ أخرى معدلة من هذه السيارات ، ولكن مخصصة للسوق الامريكي ، وبعض أسواق العالم.والملفت في السيارة هو تصميمها الخارجي الذي يعطي لك احساسا بالقوة ، بالإضافة إلى ملامح السيارات الرياضية ، والسيارات الفاخرة بنفس الوقت ، فضلا عن التصميم المميز للمصابيح الامامية ، والشبك الامامي المنحني العريض ،مع تصميم الفتحات الهوائية ، ولكن على المقدمة وجانبي الهيكل .وحرص مصممو هذه السيارات على أن تكون قمرة القيادة مميزة، ومزودة بواجهة قيادة لا تشبه أيا من الموجودة في سيارات لكزس الاخرى ، كما دعموا هذه الواجهة بشاشات لمسية كبيرة ، ويمكن من خلالها التحكم في معظم أنظمة المولتيميديا ، ومراقبة الحالة الفنية للأجزاء الرئيسية في السيارة .