لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا

تستعد شركة لكزس lexus عملاق صناعة السيارات اليابانية وأحد أذرع شركة تويوتا toyota لطرح سيارة كهربائية جديدة.





وكشفت الشركة اليوم، الإثنين، عن صور تشويقية جديدة لها تمهيدا لطرحها العالم الجاري 2021، بعد اهتمام شركات السيارات بإنتاج المزيد من السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة مثل الكهرباء.





وستطرح لكزس lexus أولًا موديل اختباريا ومن المتوقع طرح الموديل الإنتاجي الكهربائي بعد أشهر من السيارة الاختبارية، وفي الغالب سيتم طرحها وبيعها للمجهور أواخر العام الجاري 2021.







ونشرت لكزس lexus صورا مشوقة ونلاحظ في الصور حروف لكزس المضيئة على الباب الخلفي والاسبويلر الخلفي الانيق ومصابيح خلفية LED ضيقة أفقية مع اكصدام خلفي عضلي يوحي بالقوة و المتانه و هو شعار لكزس lexus.





ولم تقم شركة لكزس lexus بتوضح حجم سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن فهل ستنتمي لفئة السيارات السيدان الرياضية أو الكوبيه أو SUV، ولكنها تسعى لابتكار مستقبل جديد لعلامة لكزس lexus اليابانية.





وتقوم شركة لكزس حاليا باختبار سيارتها lexus nx وهي تعد ثاني أكثر موديل مبيعًا بعد موديل لكزس lexus rx الخاص بعلامة لكزس احدى أذرع شركة تويوتا اليابانية والمسئولة عن صناعة السيارات الفاخرة.

ومن المحتمل أن تأتي لكزس lexus nx بمحرك جديد للجيل المطور بمحرك 4 سلندر هايبرد سعة 2500 سي سي ، وستتاح بمحرك V6 سعة 3500 سي سي للفئات الأعلى منها.