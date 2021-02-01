ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:02 م
سيارة لكزس الكهربائية
سيارة لكزس الكهربائية الجديدة
Advertisements
اشرف عطية
تستعد شركة لكزس lexus عملاق صناعة السيارات اليابانية وأحد أذرع شركة تويوتا toyota لطرح سيارة كهربائية جديدة. 

وكشفت الشركة اليوم، الإثنين، عن صور تشويقية جديدة لها تمهيدا لطرحها العالم الجاري 2021، بعد اهتمام شركات السيارات بإنتاج المزيد من السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة مثل الكهرباء.

وستطرح لكزس lexus أولًا موديل اختباريا ومن المتوقع طرح الموديل الإنتاجي الكهربائي بعد أشهر من السيارة الاختبارية، وفي الغالب سيتم طرحها وبيعها للمجهور أواخر العام الجاري 2021.

ونشرت لكزس lexus  صورا مشوقة ونلاحظ في الصور حروف لكزس المضيئة على الباب الخلفي والاسبويلر الخلفي الانيق ومصابيح خلفية LED ضيقة أفقية مع اكصدام خلفي عضلي يوحي بالقوة و المتانه و هو شعار لكزس lexus.

ولم تقم شركة لكزس lexus بتوضح حجم سيارتها الكهربائية الجديدة حتى الآن فهل ستنتمي لفئة السيارات السيدان الرياضية أو الكوبيه أو SUV، ولكنها تسعى لابتكار مستقبل جديد لعلامة لكزس lexus اليابانية.

وتقوم شركة لكزس حاليا باختبار سيارتها lexus nx وهي تعد ثاني أكثر موديل مبيعًا بعد موديل لكزس lexus rx الخاص بعلامة لكزس احدى أذرع شركة تويوتا اليابانية والمسئولة عن صناعة السيارات الفاخرة.

ومن المحتمل أن تأتي لكزس lexus nx بمحرك جديد للجيل المطور بمحرك 4 سلندر هايبرد سعة 2500 سي سي ، وستتاح بمحرك V6 سعة 3500 سي سي للفئات الأعلى منها.

لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا
لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا
لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا
لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات لكزس lexus rx 350 الجديدة في مصر .. صور

لكزس تطرح فئة جديدة هايبرد من lexus ux 250h.. صور

لكزس تطرح سيارتها lexus is 2021 في السعودية

لكزس تكشف عن سيارة كهربائية جديدة للمستقبل

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

ترشيحاتنا

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر ومصرع سائقها ..صور

الجيزة تتأهب لكارثة عقار فيصل.. استمرار تصاعد النار وتصدع بالمبنى "صور"

الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام التعاملات .. اعرف الأسعار

النائب العام يأمر بإحالة قذافي فراج المتهم بقتل 4 عمدا بالإسكندرية والجيزة للجنايات

غلق 3 مطاعم شهيرة لحوزتها لحوم فاسدة في البحيرة

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد الإصابة.. 8 أنواع من اختبارات فيروس كورونا

ماذا يحدث بالجسم عند تناول شوربة الكرنب لمدة أسبوع؟

لكزس LEXUS تطرح صورا تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة كليا