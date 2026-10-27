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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

3 مقترحات أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق

عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار
عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طرح النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، مجموعة من المقترحات لمواجهة ارتفاع الأسعار، شملت إنشاء بورصة سلعية، وإطلاق منصة إلكترونية للشفافية السعرية، وتأسيس صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز المعروض من السلع والمساهمة في استقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.

وأكد عصام خليل أن التصدي لارتفاع الأسعار لا يقتصر على تشديد الرقابة، بل يستلزم التعامل مع الأسباب الأساسية للأزمة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج ورفع كفاءته، وتوفير كميات من السلع تتناسب مع احتياجات السوق، موضحًا أن تعزيز المنافسة بين المنتجين والموزعين يسهم في خفض الأسعار.

وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على ضرورة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة، بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية، وضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

بورصة سلعية لتنظيم التداول وتحقيق الاستقرار

وقدم عصام خليل ثلاثة مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، في مقدمتها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين، بما يسهم في تنظيم حركة تداول السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية السعرية

وتضمن المقترح الثاني إطلاق منصة إلكترونية للشفافية السعرية، تتيح لوزارة التموين إعلان أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية من خلال تطبيق للهواتف المحمولة، بما يمكّن المواطنين من الاطلاع على الأسعار، ويساعد الأجهزة الرقابية في رصد التفاوت السعري بين المناطق ومنافذ البيع المختلفة.

صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية

أما المقترح الثالث، فيتمثل في إنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، يتولى دعم مجالات الزراعة العمودية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، إلى جانب تقنيات الري الذكي، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض تكاليف الإنتاج.

وأكد عصام خليل بالتأكيد أن مواجهة أزمة الأسعار تتطلب حلولًا عملية ترتكز على زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، وتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، بالتوازي مع تفعيل الرقابة للتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين

الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار ارتفاع الأسعار الأسعار السلع

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