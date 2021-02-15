ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت منذ فترة شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة عن مسابقة التصميم لكزس UX Art Car للعام الثاني على التوالي، لتؤكد اعتمادها على الإبداع للترويج لسياراتها.


وأكدت لكزس أن مثل هذه المسابقات تؤكد على أن سياراتها صنعت مع مراعاة الإبداع المطلق، كما ترغب شركة صناعة السيارات لكزس أن يُشارك الناس في التعبير عن الفن باستخدام سياراتها.


وأعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة، عن السيارة الفائزة هذا العام هي سيارة UX المغطاة بألف بتلة ورقية ، ومصممها ستوديو Clap في فالنسيا بإسبانيا، والفنانين الفائزين هم جوردي إيرانزو، وأنجيلا مونتاجود.


وأوضحت شركة لكزس ان السيارة الفائزة تُسمى بحديثة الزن، إشارة إلى حديقة التأمل اليابانية الكلاسيكية.


وقال جوردي إيرانزو أحد الفائزين في المسابقة: "في حديقة الزين الخاصة بنا، تمثل لكزس الانسجام التام، فهي اتحاد الطبقية والتكنولوجيا والابتكار، فقد خلقت خطوطًا هندسية وتناظرًا لا تشوبه شائبة مغطاة بالحياة النباتية".


ومن جانبها، قالت وأنجيلا مونتاجود الفائزة الأخرى: "لقد استخدمنا البتلات وهي عنصر هام في الثقافة اليابانية، لتغطية الهيكل الخارجي بأكمله مما يمنحها حجمًا أكبر، ويعد الضوء ميزة أساسية أخرى في الفن والتصميم الياباني لتتحول السيارة إلى كائن حي، فاعتمادًا على موضع الضوء ودرجة لونه وشدته، فإنه يولد نسيجًا وألوانًا متغيرة طوال اليوم".


وكان الفائز في مسابقة لكزس الأولى العام الماضي هو فنان وشم بريطاني بسيارة لكزس تسمى موشومة ، حيث استغرق ستة أشهر لإكمال العمل باستخدام أداة حفر بدلًا من إبرة الوشم الدقيقة. 

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات
شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات
شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لكزس تكشف عن سيارة كهربائية جديدة للمستقبل

مازدا تصدر فئة رياضية جديدة لـ MX-5 2021 .. صور

قصة نجاح لكزس اليابانية منذ انطلاقها في التسعينيات

سيارات تفوقت عالميا علي العملاق الألماني مرسيدس

لكزس اليابانية تبني سيارة جديدة SUV للتضاريس الوعرة والصحراء

لكزس تختبر إن إكس 2022 الجيل الجديد .. صور

ترشيحاتنا

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

تصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل موجة صقيع وأمطار رعدية تضرب مصر خلال ساعات

6 سنوات على الضربة الجوية المصرية في ليبيا .. القاهرة تنقذ طرابلس من الفوضى وتضع خطا أحمر لـ أردوغان

مروة عيد عبد الملك توجه رسالة لجماهير الزمالك: لم أُسئ لـ شيكابالا.. فيديو

فرجاني ساسي يثير الجدل بـ صورة مع مصطفى محمد في تركيا

حمد بن جاسم يثير الجدل بتغريدات غامضة عن المصالحة مع قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي