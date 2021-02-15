شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

أعلنت منذ فترة شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة عن مسابقة التصميم لكزس UX Art Car للعام الثاني على التوالي، لتؤكد اعتمادها على الإبداع للترويج لسياراتها.





وأكدت لكزس أن مثل هذه المسابقات تؤكد على أن سياراتها صنعت مع مراعاة الإبداع المطلق، كما ترغب شركة صناعة السيارات لكزس أن يُشارك الناس في التعبير عن الفن باستخدام سياراتها.





وأعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة، عن السيارة الفائزة هذا العام هي سيارة UX المغطاة بألف بتلة ورقية ، ومصممها ستوديو Clap في فالنسيا بإسبانيا، والفنانين الفائزين هم جوردي إيرانزو، وأنجيلا مونتاجود.





وأوضحت شركة لكزس ان السيارة الفائزة تُسمى بحديثة الزن، إشارة إلى حديقة التأمل اليابانية الكلاسيكية.





وقال جوردي إيرانزو أحد الفائزين في المسابقة: "في حديقة الزين الخاصة بنا، تمثل لكزس الانسجام التام، فهي اتحاد الطبقية والتكنولوجيا والابتكار، فقد خلقت خطوطًا هندسية وتناظرًا لا تشوبه شائبة مغطاة بالحياة النباتية".





ومن جانبها، قالت وأنجيلا مونتاجود الفائزة الأخرى: "لقد استخدمنا البتلات وهي عنصر هام في الثقافة اليابانية، لتغطية الهيكل الخارجي بأكمله مما يمنحها حجمًا أكبر، ويعد الضوء ميزة أساسية أخرى في الفن والتصميم الياباني لتتحول السيارة إلى كائن حي، فاعتمادًا على موضع الضوء ودرجة لونه وشدته، فإنه يولد نسيجًا وألوانًا متغيرة طوال اليوم".





وكان الفائز في مسابقة لكزس الأولى العام الماضي هو فنان وشم بريطاني بسيارة لكزس تسمى موشومة ، حيث استغرق ستة أشهر لإكمال العمل باستخدام أداة حفر بدلًا من إبرة الوشم الدقيقة.