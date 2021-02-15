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سيارات

بانخفاض 6%.. قائمة مبيعات لكزس حول العالم خلال عام 2020

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:00 ص
لكزس
لكزس
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أماني نوار
كشفت لكزس عن مبيعاتها الإجمالية حول العام لعام 2020 للفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 ، والتي بلغت مجموعة 718.715، وذلك بانخفاض 6% عن عام 2019 .

كما بلغ حجم المبيعات منذ شهر يناير إلى يونيو 304.000 بانخفاض 16 % عن العام السابق والسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث بلغ حجم إجمالي المبيعات إلى 415.000 بزيادة 2 % .

كما استطاعت بعض لكزس أن تحقق مبيعات قوية  مثل ES ،RX ، IS ، والتي بدأ هذه المبيعات في المناطق من الربع الأخير من عام 2020 ، كما سجلت المبيعات السنوية التراكمية في الصين في أعلى مستوياتها على الإطلاق .


أما في أمريكا الشمالية  تم بيع ،297.000 وفي الصين فقد بلغ عدد السيارات في هونج كونج 225.000 سيارة ، وذلك بزيادة وصلت إلى 11 % بينما في أوروبا بلغ عدد المبيعات 71.000 سيارة ، وفي اليابان فقد وصلت إلى 49.000 سيارة ، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وصلت المبيعات 32.000 سيارة .


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