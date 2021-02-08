3 أعوام.. طفلة تلقى حتفها ضربًا حتى الموت على يد والديها بالتبني

لقيت طفلة أمريكية مصرعها ضربًا حتى الموت على يد والديها بالتبني عن عمر يناهز 3 أعوام؛ وأقيمت مراسم دفنها وجنازتها خلال الأيام الماضية في حضور عائلتها البيولوجية.





ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية أمس، الأحد، فإن الطفلة "فيكتوريا روز سميث"، وهي من ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية، قُتلت على يد والديها بالتبني "أرييل روبنسون" ذات الـ29 عامًا، و"جيري روبنسون"، 34 عامًا، وذلك في الـ14 من يناير الماضي؛ ويواجه الزوجان اتهامًا بإلحاق إصابات متعددة بالطفلة الراحلة أسفرت عن مصرعها.









ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تقرير لصحيفة محلية تُصدر بولاية "ساوث كارولينا" أن العائلة البيولوجية للطفلة "فيكتوريا روز" تولت دفنها في مقبرة ملحقة بكنيسة في مدينة "ترافلرز ريست" بالولاية الأمريكية، وشوهدت والدتها البيولوجية "كاسي فاريس" وقد كانت تضع دمية على قبرها خلال مراسم الجنازة.





وأفادت تقارير إخبارية بأن إدارة الخدمات الاجتماعية في ولاية "ساوث كارولينا" أودعت الطفلة المتوفاة في منزل الزوجين "أرييل" و"جيري روبنسون" في شهر مارس من العام الماضي برفقة شقيقيها الأكبر عمرًا، وأوضحت الشرطة المحلية أن الزوجين كانا يتوليان رعاية الأخوين قبل تبني "فيكتوريا" بدورها.









ولم يتضح إذا ما كان أي من الأخوين قد تعرض بدوره للإساءة أو الإيذاء البدني على يد الزوجين.



