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منوعات

خناقة عنيفة.. عريس يعتدي بالضرب المبرح على مصور في حفل زفافه

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:56 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبحت جلسات تصوير الزفاف قاعدة أساسية هذه الأيام، بينما يبذل المصورون قصارى جهدهم لالتقاط لحظات لن تتكرر.

هذا هو بالضبط ما كان يحدث في حفل زفاف هذين الزوجين حتى اقترب المصور من العروس. 

اقترب المصور من العروس بضعة خطوات ولكن كانت تلك الخطوة كفيلة لقيام مشاجرة عنيفة بين العريس والمصور، حيث قام العريس بضرب المصور الفوتوغرافي ضربًا مبرحًا خلال حفل الزفاف، بحسب ما نشر موقع "تايم نيوز".

ووثق ذلك العراك في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تسبب مقطع فيديو لعريس يضرب مصورًا عندما اقترب قليلًا من العروس أثناء تصوير حفل زفافهما، في انقسام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بفضل رد فعل العروس. 

يظهر مقطع فيديو غير مؤرخ على وسائل التواصل الاجتماعي مصورًا يلتقط  صور للعريس والعروس اللذين يقفان على المسرح، بعد مرور بضع ثوانٍ على الفيديو، يطلب المصور من العريس الوقوف جانبًا بينما يواصل التقاط صور عن قرب للعروس.

تأتي لحظة يقترب فيها المصور قليلًا من العروس مما يجعل العريس يفقد سيطرته وينتهي به الأمر بضرب المصور، بينما انفجرت العروس من الضحك دون أن تتدخل بين العريس والمصور.
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