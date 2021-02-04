بعد إصابته بـ كورونا.. رجل يقتل زوجته ضربًا حتى الموت

يواجه زوج في الـ66 من عمره اتهامًا بقتل زوجته بطريقة وحشية ضربًا حتى الموت ، بعد أن طلبت منه مغادرة منزل الزوجية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن الزوج "حسين إيجال" قتل شريكة حياته "ماريان إسماعيل" ذات الـ57 عامًا بمحل إقامتهما في حي "إدمونتون" شمال العاصمة البريطانية لندن، وذلك في الـ6 من أبريل العام الماضي خلال الإغلاق الأول الذي فُرض بالمملكة المتحدة للسيطرة على جائحة كورونا









وتبين خلال جلسة محاكمته أمام المحكمة الجنائية المركزية بـ لندن أمس الأربعاء، أنه هاجم شريكة حياته بـ سكين ومطرقة وساطور وأواني ورجل طاولة وسلم، وقال "إيجال" خلال تحقيقات الشرطة إن شجارًا محتدمًا نشب بينه وبين الضحية بعد أن طلبت منه مغادرة الشقة في ظل الجائحة.





وأنكر الزوج تهمة القتل التي وُجهت إليه، لكنها اعترف بالقتل الخطأ، زاعمًا أن "فيروس كورونا جعله مجنونًا لدرجة قتل زوجته"، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأضاف التقرير أنه زُعم خلال المحاكمة أن أعراض عدوى كورونا ظهرت على "حسين إيجال" قبل المشاجرة التي انتهت بمصرع زوجته، وشملت الأعراض التي قيل إنه عانى منها السعال والقيء والهلوسة وارتفاع درجة الحرارة.





وقرأت ممثلة هيئة الادعاء "أليسون هانتر" خلال جلسة المحاكمة إفادة "إيجال" التي زعم فيها أن زوجته أمرته بمغادرة الشقة "ليموت في الشارع"، كما أشار إلى أن الواقعة حدثت صباح يوم الأحد الموافق الـ5 من أبريل العام الماضي، مضيفًا أنها كانت تخشى الإصابة بالعدوى منه وقد حاولت إخراجه عنوة من محل إقامتهما.









واستطرد أنه لا يتذكر تفاصيل ما حدث على وجه التحديد بسبب حالته الصحية والذهنية، لكنه يتذكر إحساسه بتعرضه لاعتداء من قبل شخص آخر على الأرجح باستخدام آداة ما، وشعر بأنه يتعين عليه الدفاع عن نفسه، ورفض التعليق على سؤال المحققين له عن سبب ضرب زوجته بعنف ووحشية وطعنها في كاحليها وتسببه في إصابات وجروح متعددة في أجزاء مختلفة من جسدها، ذلك إلى جانب أنها فقدت طرف إصبعها وعُثِر عليها مغطاة بالدماء مع قطع خزفية مكسورة حول رأسها.





واعترف الزوج بتسببه في الإصابات الوحشية التي لحقت بالضحية باستخدام أسلحة وأدوات حادة عديدة، ولفتت ممثلة الادعاء إلى أن اعترافه بأنه مذنب بتهمة القتل الخطأ هو اعتراف بمسئوليته عن مصرع زوجته.



