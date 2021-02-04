بعد عام من تعافيه.. وفاة أول بريطاني أصيب بـ كورونا في ووهان الصينية

كشفت تقارير وسائل إعلام عن وفاة طالب جامعي، يُعتقد أنه أول مواطن بريطاني أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة "ووهان" الصينية البؤرة الأولى لتفشي الفيروس المميت ، وذلك بعد مضي أقل من عام على تعافيه، عن عمر يناهز 26 عامًا.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه قد عُثِر على "كونور إليس ريد"، ميتًا في غرفة نومه بمحل إقامته التابع لجامعة "بانجور" في "ويلز" بالمملكة المتحدة في شهر أكتوبر لعام 2020، حيث اكتشف أصدقاؤه جثته ما بين فراشه ومكتبه بعد أن شعروا بالقلق حيال اختفائه.









يشار إلى أنه قد تم الكشف عن تفاصيل وفاته خلال تحقيق قضائي عُقد في مدينة "كارنارفون" بـ"ويلز".





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن "ريد" تصدر وسائل الإعلام في شهر فبراير من العام الماضي عندما قيل إنه أصبح أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث كان يعمل في مدرسة بمدينة "ووهان" الصينية وأصيب بالفيروس في شهر نوفمبر لعام 2019، لكن بدا أنه تعافى تمامًا قبل أن يغادر البلاد لقضاء بعض الوقت برفقة عائلته في أستراليا، وعاد بعد ذلك إلى "ويلز" لدراسة اللغة الصينية في جامعة "بانجور".





يذكر أن "كونور إليس ريد" كان قد احتفظ بسجل ليومياته أثناء فترة مرضه في "ووهان"، حيث وثق أعراضه المرضية وشارك تفاصيل معاناته التي استمرت لثلاثة أسابيع ونصف، وتحدث عن إصابته بصعوبة في التنفس وإنهاك ودوار ورجفة أو رعشة بالإضافة إلى معاناته من التعرق، وأشار إلى أنه أصبح في حالة جيدة بما يكفي للعودة إلى عمله بعد 24 يومًا.





وأوضحت الطبيبة الشرعية "كاتي ساذرلاند" خلال جلسة التحقيق القضائي أن سبب الوفاة هو الفشل التنفسي نتيجة الإصابة بالتهاب رئوي قصبي والناجم بدوره عن تسمم بمزيج دوائي.









وأشار تقرير "ميرور" إلى أنه تقرر تأجيل جلسات المساءلة القضائية لحين الانتهاء من التحقيق الكامل في ملابسات الوفاة.



