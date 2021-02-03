4 أعراض شديدة الغرابة تدل على إصابتك بـ فيروس كورونا..تعرف عليها

عندما تذكر الإصابة بفيروس كورونا بسلالته الجديدة المنتشرة في عدد من الدول، عادة ما تتبادر إلى الذهن الحمى والسعال والتعب، ولكن يحذر الخبراء من مجموعة كبيرة من الأعراض غير العادية قد تشير إلى أنك قد تكون في خطر.





حاليًا ، تشمل الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 التي يجب البحث عنها وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان التذوق أو الشم والتهاب الحلق ، الاحتقان والغثيان والاسهال.





ومع ذلك ، يشير مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إلى أن هذه الأعراض ليست كل الأعراض المحتملة التي يجب الانتباه إليها حيث أبلغ العديد من مرضى COVID-19 عن أعراض وأحاسيس غير عادية تحذر من الإصابة.





بعض الأعراض الأخرى التي تم الإبلاغ عنها هي في الواقع غريبة تمامًا، وهي تورم اللسان أو عدم انتظامه ، والإحساس بالوخز وحرق اليدين والقدمين.





فيما يضيف فريق من الباحثين في مدريد بعض الأعراض غير العادية إلى قائمتهم الرسمية لعلامات COVID-19 بعد فحص 666 مريضًا بالغًا مصابًا في أبريل الماضي.





لاحظ الباحثون أن واحدًا من كل أربعة من هؤلاء المرضى يعاني من مشاكل مثل تورم اللسان والتهابه مع وجود فجوات على الجانب أو نتوءات صغيرة أو مناطق غير مكتملة على اللسان وتورم في الفم أو تقرحات.





قال المتحدث باسم الجمعية البريطانية لطب الأسنان البروفيسور "داميان والمسلي" إن البقع المؤلمة غالبًا ما تكون مؤشرًا على أن الشخص يعاني من الإرهاق ، وأن جهاز المناعة لديه ليس في أفضل حالاته.



