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منوعات

عضة خفاش.. علماء صينيون يعترفون بحقيقة سبب ظهور كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 07:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اعترف العلماء في مختبر ووهان بأنهم تعرضوا للعض أثناء جمع العينات في كهف يضم الخفافيش المصابة بفيروس كورونا.


وقال أحد الباحثين إن أنياب أحد الحيوانات مرت عبر قفازاته المطاطية "مثل الإبرة".


كما تم عرض الموظفين داخل المنشأة شديدة السرية وهم يتعاملون مع الخفافيش بدون قفازات ويعملون على "فيروسات حية" بدون أقنعة في انتهاك واضح لقواعد السلامة الصارمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن معدات الوقاية الشخصية ، وفقًا للقطات التي التقطها طاقم تلفزيون صيني وبثت في عام 2017.


وستثير هذه الاكتشافات مزيدًا من الأسئلة لفريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول فيروس كورونا بعد أشهر من الجدل مع بكين حول الوصول إلى موقع ووهان.

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