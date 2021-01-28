كيف انتشر من ووهان الصينية.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق في منشأ كورونا

انتهى فريق تحقيق تابع لمنظمة الصحة العالمية من فترة الحجر الصحي في مدينة ووهان الصينية، وسيبدأ تحقيقات ميدانية في أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة نفسها.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، سيبدأ العلماء في إجراء مقابلات مع أشخاص من معاهد البحوث والمستشفيات وسوق المأكولات البحرية المرتبط بالتفشي الأول، وسيعتمد بحثهم على الأدلة المقدمة من المسؤولين الصينيين.





ويأتي ذلك بعد شهور من المفاوضات بين منظمة الصحة العالمية وبكين، ووصلت المجموعة المكونة من 13 خبيرًا إلى ووهان في 14 يناير، وقضوا أسبوعين في الحجر الصحي الذي انتهى يوم الخميس، أثناء العزلة حيث أجرى الفريق مكالمات فيديو مع بعضهم البعض ومع علماء صينيين.





وخرج الفريق من الفندق، بعد ظهر يوم الخميس، واستقلوا حافلة دون التحدث إلى الصحفيين، وفي وقت سابق من اليوم، قام أعضاء الفريق بالتغريد حول انتهاء الحجر الصحي، وكتبت عالمة الفيروسات الهولندية ماريون كوبمانز على تويتر: "مرحلة جديدة وأولويات جديدة".





وقبل وصولهم، قالت منظمة الصحة العالمية إن محققيها مُنعوا من دخول الصين بعد إعادة أحد أعضاء الفريق وتأخر الآخر بسبب الإجراءات الصينية، وقالت بكين في وقت لاحق إنه كان سوء فهم.





ويذكر أن تم اكتشاف كوفيد-19 لأول مرة في ووهان في أواخر عام 2019، لكن الصين تقول منذ شهور إنه ليس المكان الذي نشأ منه الفيروس، فيما أشارت وسائل الإعلام الحكومية مؤخرًا إلى أن الوباء ربما بدأ خارج الصين تحديدا في إسبانيا أو إيطاليا أو حتى الولايات المتحدة، وانتشر في أكثر من بلد بسبب الأغذية المجمدة، على الرغم من أن الخبراء شككوا في ذلك.





وكان يعتقد في البداية أن الفيروس نشأ في سوق ووهان لبيع حيوانات ولحوم غريبة، وقيل أن هذا هو المكان الذي انتشر منه الفيروس من الحيوانات إلى البشر.