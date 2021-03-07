حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

بعد مضي قرابة شهر على تناول وسائل إعلام تفاصيل حالة نادرة لسيدة بريطانية حملت بطفلين بفارق 3 أسابيع فيما يشار إليه باسم "Superfetation" بمعنى "الحمل الإضافي" أو " حمل على حمل "، سلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في الآونة الأخيرة الضوء على حالة مماثلة لسيدة أخرى في الـ27 من عمرها والتي حملت بدورها بطفلين بفارق 9 أيام عن بعضهما.





وأفاد التقرير بأن نسبة حدوث الحمل أثناء الحمل تعادل حالة واحدة من بين كل 600 مليون حالة، لافتًا إلى أن الأم "جوردان باركس" حملت أولًا بمولودها "آرثر" وبعد 9 أيام حملت للمرة الثانية بابنتها "أوبري".









وأكد تقرير الصحيفة البريطانية أن الحمل الإضافي أو "الحمل على حمل" يعد ظاهرة طبية في غاية الندرة لدرجة أن عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم يُقدر بـ 14 حالة فقط.





يشار إلى أن "باركس، وهي من مقاطعة "ساوث يوركشير" بإنجلترا، أنجبت مولوديها، وعمرهما الآن عام واحد، في اليوم ذاته وهما يعتبران "توأمين غير متطابقين من حملين منفصلين"، حسبما أوضحت الأم، التي وصفت طفليها أيضًا بكونهما "توأمين غير تقليديين".





وفقًا للتقرير، فإن الأطباء حذروا الأم ووالد طفليها أثناء إجراء الفحوصات في الأسبوع الـ22 من الحمل بأنه من غير المرجح أن ينجو كلا الطفلين ونصحوا الزوجين بإجهاض الجنين الأصغر لكنهما رفضا؛ وفي أعقاب ذلك أنجبت الأم طفلين في صحة جيدة في الأسبوع الـ36 من الحمل عن طريق عملية قيصرية طارئة.





تجدر الإشارة إلى أن "جوردان باركس" كانت قد واجهت صعوبة في الحمل الطبيعي جراء معاناتها من متلازمة تكيس المبايض، وتلقت علاجًا للخصوبة وحملت بعد ذلك في نجلها الأكبر "فريدي"، والذي يبلغ عمره الآن 3 أعوام، واكتشفت حملها للمرة الثانية في شهر فبراير لعام 2019، وبعد مضي بضعة أسابيع أجرت فحوصات طبية للاطمئنان على الجنين، وعلمت آنذاك بحملها في طفلين توأم.





ولاحظت أيضًا أثناء الفحوصات أن حجم أحدهما كان أكبر بكثير من الآخر، وهو ما أصابها بالذعر خشية أن يكون الجنين الأصغر قد توفي، وأوضح لها الطبيب أن عمر أحدهما 10 أسابيع ويومين وعمر الآخر 9 أسابيع، حيث أنها حملت مرتين بفارق 9 أيام.









وأشارت إلى أنه رغم تحذيرات الأطباء لها من أن "أوبري" ربما تحتاج إلى تلقي الرعاية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلا أن طفلتها "المعجزة" خالفت توقعات الأطباء، على عكس شقيقها "آرثر" الذي تطلبت حالته إيداعه بالعناية المركزة لمدة 3 أيام.



