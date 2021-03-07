مقابل الأعمال المنزلية.. زوجة سعيدة الحظ تحصل على 3 ملايين جنيه

في مقطع فيديو حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة على تطبيق "تيك توك" خلال فترة وجيزة، كشفت سيدة في الـ26 من عمرها أن زوجها يدفع لها مبالغ مالية شهريًا مقابل "الاهتمام بشئون المنزل"، مؤكدة أنها حصلت بالفعل على مبلغ يتجاوز 191 ألف دولار في عام واحد.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه القصة، موضحًا أن الزوجة، والتي لم تُذكر هويتها أو جنسيتها على وجه التحديد، اكتفت بالإشارة خلال الفيديو إلى أنها في الـ26 من عمرها وعرفت نفسها فقط بلقب "مدام"، مضيفة أنها تزوجت منذ عام وهي ربة منزل في الوقت الراهن.









وأشارت خلال الفيديو، الذي لم تظهر فيه بوجهها وسردت التفاصيل كتابةً، إلى أن زوجها يودع مبلغًا ماليًا كل شهر في حسابها البنكي في مقابل اهتمامها بشئون المنزل، وكشفت عن رصيدها البنكي من خلال لقطة أخرى تضمنها الفيديو، وتبين من خلالها أن الرصيد المتاح يُقدر بـ191 ألف و565 دولارًا، أي ما يعادل نحو 3 ملايين جنيه مصري.





وأكدت: "هذا ما حصلت عليه في عام واحد مقابل البقاء بالمنزل.. ليس سيئًا".





وقوبل مقطع الفيديو، الذي كان مصحوبًا بتعليق كتبت فيه هذه السيدة "أنه لطيف"، بتفاعل من قبل عدد كبير من الرواد، وحصد أكثر من 9 آلاف تعليق، كما أفادت السيدة بأن زوجها حقق ثروته عن طريق "النفط والعقارات"، مضيفة أنهما ليس لديهما أطفال في الوقت الراهن.









وأعربت متابعات عن سعادتهن بالاعتراف بـ أداء أعمال المنزلية كوظيفة؛ وردًا على تعليق أحد المتابعين والذي كتب: "أفترض أن المنزل نظيف للغاية"، قالت صاحبة الفيديو إنها لا تتولى أعمال التنظيف بنفسها لأنها وزوجها يستعينان بموظفين لأداء مثل هذه المهام.



