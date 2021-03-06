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منوعات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

السبت 06/مارس/2021 - 08:42 ص
الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل
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هدير علاء
كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، عن لقب مثير للجدل أطلقه مساعدون في القصر الملكي على الأمير "هاري"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، خلال الفترة التي سبقت زواجه من الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل"، حيث أوضح التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، أن موظفين بالقصر الملكي أطلقوا على الأمير الشاب لقب "الرهينة".

يذكر أن حفل زفاف الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" أقيم في قلعة "وندسور" الملكية بالمملكة المتحدة في شهر مايو لعام 2018، وتم بث الحفل الأسطوري على مستوى العالم، لكن الفترة التي سبقت حفل الزفاف شهدت تقارير متعددة عن توتر ومشادات بين الزوجين وبين موظفي القصر الملكي.


وجاء في تقارير إخبارية سابقة أنه في أعقاب نشوب جدال حول تاج زفاف "ميجان ماركل" أثناء التحضير لحفل الزفاف، فقد دخل الأمير "هاري" في صدام مع "أنجيلا كيلي"، مصممة الأزياء التي تتعامل معها الملكة "إليزابيث الثانية"، ويقال إن هذه الواقعة أدت إلى قيام الملكة بتوبيخ الأمير "هاري"، خاصة بعد أن زُعم أنه ثار غضبًا وقال إن "ما تريده ميجان.. تحصل عليه".

والآن تزعم تقارير وسائل إعلام بريطانية أن مساعدين ملكيين أطلقوا فيما بينهم على "هاري" لقب "الرهينة" في تلك الأثناء على خلفية مثل هذه الأحداث.

وصرح مصدر مطلع، لم يُكشف عن هويته، لصحيفة "التلجراف" البريطانية بأن "ميجان ماركل": "حصلت على كل ما أرادته لكن ذلك لم يكن كافيًا"، وأضاف أنها "كانت دائمًا تبحث عن أسباب لتقول إنها محرومة.. لقد أرادت أيضًا الدراما من البداية.. وفي وسط العاصفة كانت دائمًا هادئة للغاية".

يشار إلى أن هذه التقارير تأتي في الوقت الذي انتقدت فيه دوقة ساسكس "ميجان ماركل" القيود التي واجهتها عندما كانت عضوة عاملة في العائلة المالكة البريطانية، ووصفت قدرتها على قبول طلب المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري" لإجراء مقابلة بكونه يعد "تحررًا" بالنسبة إليها.


جدير بالذكر أن خبر إجراء الأمير "هاري" وزوجته مقابلة تلفزيونية مع "أوبرا وينفري" حول كواليس انفصالهما عن العائلة المالكة أثار ضجة واسعة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر بث المقابلة ومدتها ساعتان على شبكة "CBS" الأمريكية مساء غد الأحد، وسوف تبثها قناة "ITV" البريطانية مساء الاثنين بالمملكة المتحدة.

وتعد هذه المقابلة بمثابة آخر التطورات في الأزمات المتلاحقة التي تلت إعلان "هاري" و"ميجان" عن نيتهما الانفصال عن العائلة المالكة والتخلي عن واجباتهما كعضوين عاملين في بداية العام الماضي.

ويقيم الزوجان حاليًا في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية برفقة طفلهما "آرتشي"، كما أعلنا في الـ14 من فبراير الماضي أنهما ينتظران مولودهما الثاني.
الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل
الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل
الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل
الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل
الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل
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الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

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