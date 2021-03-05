لإحساسها بالظلم.. ميجان ميركل تهاجم القصر الملكي من جديد

هاجمت ميجان ميركل دوقة ساسكس، القصر الملكي في بريطانيا في حوار مه المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، و التي قالت فيه أوبرا في الإعلانات التشويقية قبل عرضه، أن كلا من ميجان و هاري تحدثا بلا نقاط حمراء أو حدود للكلام .





حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل"، فإن تصريحات ميجان ميركل عادت لإثارة الجدل من جديد في الجرائد و الصحف العالمية بعد مهاجمتها الملكة و أفراد بعينها في القصر الحاكم في بريطانيا .





ادعت ميجان ان هناك اشخاص كل وظيفتهم في القصر هي تسريب الإشاعات و تشويه صورتها، و الإدعاء داشما أن م]جان شخص مزعج و تقلل من شأن العاملين في المكان و في الواقع أنها لم تقم بأي شئ .





أوضحت ميجان أنها دخلت القصر و كان كل طموحها أن تكون فردا عاملا فيه، و لكن لم يكن بداخلها اي مشاعر كراهية للحكام او حتى للعاملين، و لكنها فوجئت بإشاعات منشورة في الصحف و القنوات التلفزيونية و أصبحت تلاحقها في كل شئ .





جدير بالذكر أن ميجان أوضحت أن الحياة في القصر الملكي لم تكن سهلة، لها شروط و تعليمات واضحة و أن كانت خسرت وجودها في القصر هي و زوجها فإنها ترى الربح في تحقيق الذات خارج أسوار بريطانيا بعيد عن الشائعات .