الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

كشفت تقارير وسائل إعلام اليوم، الأحد، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" فيما يتعلق بمسألة انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية نهائيًا وتجريدهما من الرعاية الملكية أثارت استياء وغضب الأمير "ويليام"، شقيق "هاري" الأكبر، باعتبارها "مهينة" و"غير لائقة".





وأفاد مصدر مطلع في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأن دوق كامبريدج الأمير "ويليام" "مصدوم وحزين" حيال سلوك شقيقه تجاه جدتهما الملكة "إليزابيث الثانية" بعد أن أكدت العائلة المالكة يوم الجمعة الماضي في بيان لها أنه سيتم تجريد "هاري" و"ميجان ماركل" من الرعاية الملكية ومن ألقابهما الملكية المتبقية في ظل إشارة من ملكة بريطانيا ذات الـ94 عامًا إلى أن "حياة الخدمة العامة" لا تتوافق مع الحياة المهنية الجديدة المربحة للزوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.









وأشارت التقارير الإخبارية أيضًا إلى أن اللهجة التي تضمنها رد الزوجين "هاري" و"ميجان"، والذي صدر بعد دقائق من إعلان الملكة، أثار استياء أفراد من العائلة المالكة البريطانية، حيث جاء في نص الرد الذي أصدره متحدث باسم الزوجين: "يمكننا جميعًا أن نعيش جميعًا حياة من الخدمة العامة.. فالخدمة عالمية".





وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلًا عن مصادر مقربة من الأمير "ويليام"، ما مفاده أنه شعر أن رد أخيه كان "مهينًا وغير لائقًا" تجاه الملكة، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن هذا الخلاف زاد من وطأة الضغط على العلاقة بين نجلي الأميرة الراحلة "ديانا"، فيما يزعم البعض بالقصر الملكي أن الخلاف بينهما يعد "أخطر خلاف ملكي منذ عقود".







