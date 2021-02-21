براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

أعلن الموقع الخاص بـ قصر "باكنجهام" الملكي، المقر الرسمي لملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، عن وظيفة جديدة متاحة براتب سنوي يُقدر بنحو 19 ألف جنيه إسترليني، وهي وظيفة "عامل نظافة" أو بعبارة أخرى "مساعد تدبير منزلي".









ومن المقرر أن يؤدي من يقع عليه الاختيار لهذه الوظيفة مهام عمله في كل من قلعة "وندسور" بمقاطعة "باركشير" البريطانية، والتي تعد مقر الإقامة الحالي للملكة " إليزابيث الثانية " وزوجها الأمير "فيليب" (قبيل نقله للمستشفى خلال الأيام الماضية)، وأيضًا في قصر "باكنجهام"، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

















وبالنسبة إلى المرشح الذي سيحصل على الوظيفة، فقد أشير إلى أنه سيتعلم مهامه الوظيفية ويكتسب خبرة أثناء العمل جنبًا مع الفريق لتنظيف وصيانة والحفاظ على الديكورات والأجزاء الداخلية بالقصور الملكية لضمان أن تكون مناسبة للملكة ذات الـ94 عامًا.









وجاء في نص إعلان الوظيفة الذي تداولته وسائل إعلام بريطانية ما مفاده أنه يشتمل تدريبًا مهنيًا من المستوى الثاني في مجال التدبير المنزلي، وسوف يتعلم المرشح في إطاره أثناء العمل بدعم من مشرف وفي ظل برنامج تعليمي مدته 13 شهرًا، وذلك قبل الانضمام إلى فريق العمل الدائم "لتقديم معايير استثنائية".









وأشير أيضًا في الإعلان إلى أن التدريب المهني من شأنه أن يقدم للمرشح فهمًا أفضل وعلى نطاق أوسع لمهنة الضيافة، وبمجرد انتهائه سيحصل المرشح على فرصة ليصبح عضوًا دائمًا في الفريق.

















وبالنسبة إلى متطلبات الوظيفة، فقد أشير إلى أن أبرزها الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة، فضلًا عن اتباع "نهج استباقي"، فضلًا عن قدرة ملحوظة على الانتباه إلى التفاصيل والتفكير العملي والسعي الدائم لتحقيق أعلى المعايير، وتتطلب جميع التدريبات المهنية من المرشحين أن يكونوا حاصلين على مؤهل في اللغة الإنجليزية والرياضيات؛ ومع ذلك، فإنه إذا نجح المتقدم دون أن يكون لديه بالفعل هذه المؤهلات فسيتم دعمه لاكتسابها كجزء من التدريب المهني.







