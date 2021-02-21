ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صدام قوي بين الجدة وحفيدها .. ملكة بريطانيا توجه انتقادا لاذعا للأمير هاري

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:53 ص
ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا
Advertisements
عزة عاطف
خلق القرار الأخير لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، صدام قوي في العائلة الحاكمة، وعلى إثره وجهت الملكة كلمات لاذعة للأمير هاري.

قالت الملكة للأمير هاري: "أنت تعمل من أجل النظام الملكي.. النظام الملكي لا يعمل من أجلك"، في توبيخ حاد خلال محادثات ميجكسيت، حسبما زعمت مصادر القصر.

أُعلنت الملكة الجمعة الماضية أنه سيتم تجريد دوق ودوقة ساسكس من رعايتهما وألقابهما المتبقية، مما يعني أن رحيلهما عن العائلة المالكة أصبح رسميا بشكل نهائي.

وقال بيان صادر عن قصر باكنجهام بأن الزوجين لا يستطيعان مواصلة "المسئوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة" أثناء السعي لتحقيق المصالح التجارية.

منذ استقالة هاري وميجان من عملهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس من العام الماضي، وقعا صفقات مع Spotify وNetflix تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

كان الزوجان يرغبان في الاستمرار في واجبات ملكية محدودة أثناء بدء حياة مستقلة ماليًا خارج النظام الملكي بعد الانتقال إلى الولايات المتحدة، لكن يُقال إن الملكة تراجعت خلال محادثات متوترة حول هذه المسألة.

وبحسب ما ورد أبلغ الزوجان أن مصالحهما التجارية تتعارض مع دور الموظفين العموميين الذين يحتاجون إلى البقاء محايدين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان مسلسلهما الإذاعي.. صدام جديد لـ الأمير هاري وميجان ماركل

رسميا.. خروج هاري وميجان من العائلة المالكة البريطانية وتجريدهم من ألقابهم

هاري وميجان خارج العائلة البريطانية المالكة للأبد.. قرار جديد

تجريد هاري وميجان من الرعاية الملكية.. مقربون: لم يتفاجأ على الإطلاق

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي تبعث رسالة للطلاب وأصحاب الهاشتاجات

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

أول تعليق مع يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من إيفرتون

أحمد موسى: نقل موقف السوبر جيت في ألماظة قريبا.. فيديو

أحمد سليمان: مديونية الزمالك 2 مليار جنيه .. ويحتاج انتخابات سريعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالحرير.. ومتابعون: جمالك للتأمل

صدام قوي بين الجدة وحفيدها .. ملكة بريطانيا توجه انتقادا لاذعا للأمير هاري

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل