صدام قوي بين الجدة وحفيدها .. ملكة بريطانيا توجه انتقادا لاذعا للأمير هاري





قالت الملكة للأمير هاري: "أنت تعمل من أجل النظام الملكي.. النظام الملكي لا يعمل من أجلك"، في توبيخ حاد خلال محادثات ميجكسيت، حسبما زعمت مصادر القصر.





أُعلنت الملكة الجمعة الماضية أنه سيتم تجريد دوق ودوقة ساسكس من رعايتهما وألقابهما المتبقية، مما يعني أن رحيلهما عن العائلة المالكة أصبح رسميا بشكل نهائي.





وقال بيان صادر عن قصر باكنجهام بأن الزوجين لا يستطيعان مواصلة "المسئوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة" أثناء السعي لتحقيق المصالح التجارية.





منذ استقالة هاري وميجان من عملهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس من العام الماضي، وقعا صفقات مع Spotify وNetflix تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.





كان الزوجان يرغبان في الاستمرار في واجبات ملكية محدودة أثناء بدء حياة مستقلة ماليًا خارج النظام الملكي بعد الانتقال إلى الولايات المتحدة، لكن يُقال إن الملكة تراجعت خلال محادثات متوترة حول هذه المسألة.





وبحسب ما ورد أبلغ الزوجان أن مصالحهما التجارية تتعارض مع دور الموظفين العموميين الذين يحتاجون إلى البقاء محايدين.





خلق القرار الأخير لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، صدام قوي في العائلة الحاكمة، وعلى إثره وجهت الملكة كلمات لاذعة للأمير هاري.