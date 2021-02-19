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منوعات

هاري وميجان خارج العائلة البريطانية المالكة للأبد.. قرار جديد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:42 م
هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل
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أماني إبراهيم
أعلن قصر باكنجهام إن دوق ودوقة ساسكس لن يعودا عضوين عاملين في الحياة المالكة مجددا.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أكدت الملكة إن الزوجين هاري وميجان لن يستمرا في أداء المسؤوليات والواجبات العامة للعائلة المالكة، وأضاف البيان من القصر أن هاري وميجان لا يزالان من أفراد العائلة المحبوبين.

وسبق أن أعلن الزوجان، في يناير 2020، أنهما سيتراجعان عن دورهما في الحياة المالكة، وسيعملان بشكل منفرد على توفير الاستقلال المادي، واستقال الزوجان- اللذان يعيشان الآن في كاليفورنيا- رسميًا، في مارس، مع خطة لمراجعة هذه الخطوة بعد 12 شهرًا.

ويعني هذا البيان، أنه سيعيد تقييم التعيينات العسكرية الفخرية والملكية للأمير هاري وميجان، والتي ستتم إعادة معاينتها على الأعضاء العاملين في العائلة المالكة.

وقال بيان صادر عن قصر باكنجهام: "الملكة تؤكد أنه بالابتعاد عن عمل العائلة المالكة لا يمكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة"، وبينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهم، يظل الدوق والدوقة أفرادًا محبوبين للغاية في العائلة.

وأوضح متحدث باسم هاري وميجان: "كما يتضح من عملهما خلال العام الماضي، يظل دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي تمثلهم بغض النظر عن الدور الرسمي".

وأضافوا: "يمكننا جميعًا أن نعيش حياة خدمة. الخدمة عالمية"، وكان من الممكن أن يكون هذا القرار إجراءا شكليا، ولكن من الواضح جدا أنه تم إصداره في وقت غريب بالتزامن مع وجود دوق إدنبرة في المستشفى.

وجاء رد الزوجين أنهما ملتزمان بالواجب والخدمة بعيدا عن كونها مسألة ألقاب أو أدوار، وقد شكر العديد من رعاة الدوق والدوقة السابقين، الزوجين، على دعمهما بعد الإعلان.
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