في المستشفى منذ 5 أيام.. شاهد الأمير تشارلز يزور والده صاحب الـ 99 عاما

وصل الامير تشارلز امير ويلز إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن لزيارة والده المريض الامير فيليب دوق إدنبرة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وصل الأمير تشارلز إلى المستشفى حيث يتواجد والده الامير فيليب، زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عامًا ، منذ يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى حتى الأسبوع المقبل.





وتم تصوير ابنه الأمير تشارلز البالغ من العمر 72 عامًا وهو يرتدي قناعًا للوجه وهو يسير من سيارته إلى المستشفى، في اليوم الخامس لفيليب في المستششفى.





وتأتي الزيارة بالتزامن مع الاخبار المتداولة عن رحيل هاري وميجان عن الحياة الملكية العملية.





ويمكث فيليب في المستشفى لشعوره بالإعياء وهو في حاجة للراحة والمراقبة الطبية ولم يذكر إصابته بعدوى كورونا باعتبارها سببا في بقائه في المستشفى.





وتم تصوير تشارلز وهو يصل لرؤيته حيث قال موقع مستشفى الملك إدوارد على الإنترنت إنه لن يقابل والده عن قرب بسبب ظروف المرض الاستثنائية.





وتأتي زيارة الأمير تشارلز إلى المستشفى لرؤية والده بعد يوم من ظهوره إلى جانب زوجته دوقة كورنوال في رسالة بالفيديو للتشجيع على تجاهل الأخبار الكاذبة.





وتم وصف فيليب بأنه في حالة نفسية جيدة، بعد أن دخل مستشفى الملك إدوارد السابع دون مساعدة مساء الثلاثاء بناءً على نصيحة طبيبه.





وقال مصدر ملكي: "بعد التشاور مع طبيبه من المرجح أن يبقى في المستشفى للمراقبة والراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل"، وكانت قد أخبرته الملكة بقرار ميجان وهاري بعدم عودتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة.