لم تطلب من قبل.. أغرب وظائف تم الإعلان عنها في 2021

لطالما سمعنا من قبل عن اعلانات الوظائف المعتادة ، و لكن بمرور الوقت أصبحت المعايير التي يتم تحديد الوظائف عليها للأشخاص الراغبين في العمل، فلم تعد الخبرة في مجال العمل هي أساس الحصول على وظيفة .





حسب ما ورد في ، صحيفة " Craigslist Los Angeles" ، فإن المعايير في الإعلانات بالصحيفة بفبراير 2021، كانت مختلفة تماما عن كل عام، بل مختلف5ة تماما عن أي وظيفة تم الععلان عنها من قبل فإن نمط الوظائف نفسه اختلف .





و في السطور التالية سنعرض أبرز الوظائف التي تم الإعلان عنها في الصحيفة :





- مشاهير التواصل الإجتماعي

في الماضي إذا كنت ترغب في الإعلان عن منتج معين يمكنك التواصل مع شركة إعلانات لتسويق المنتج، أما الآن إذا كان لديك صديق من المشاهير عبر وسائل التواصل الإجتماعية، فلا داعي لشركات التسويف فإن مقطع فيديو عبر حسابه لمدة ثواني أو دقائق على الأكثر فهو يمكن أن يغنيك عن شركات الإعلانات .





- صديقة ليوم واحد

إذا كنت ترغب في الخروج برفقة أحدهم و تشعر بالوحدة، فذلك الإعلان يوفر صديقة ليوم واحد يمكن الخروج معها و تناول العشاء سويا، و لن تحصل على أجر فإن تناول وجبة على العشاء يكفي .





-مختبر لأنواع المكرونة

قد يظن البعض أنها لا تعتبر مهنة أو شئ يمكن اعطاء أحدهم مقابلا له، إلا أن ذلك كان إعلانا بالفعل و أن إحدى الشركات ترغب في مشاركة احدهم تذوق أفضل انواع المكرونة التي ستعرضها في الأسواق خلال أسابيع لعشاق المكرونة .





- كاتب يطاقات شكر

أعلنت شركة أحذية عن حاجتها لشخص يمكنه كتبابة بطاقات بها ملاحظات شكر على علب أحذية النساء، فإذا كنت ترغب في ذلك يمكن إرسال بياناتك غلى الشركة المعلنة.





-إصلاح شواية اللحوم

يحتاج المسافرين على الشواطئ إلى وجود شواية لصنع الطعام على البحر، فإذا قمت بإصلاحها و تشغيلها قد تحصل على راتب و وجبة طعام أيضا .





- رفيق التدخين

إذا كنت ترغب في تدخين السجائر أو غيرها، فإن هناك خدمات متوفرة بأشخاص يمكنها مشاركتك تلك الجلسة و اختيار أماكن مناسبة للجلوس فيها أثناء التدخين .





-مدرس هارمونيكا

يمكن لدارسي الهارمونيكا استغلال موهبتهم في جني المال، من خلال إنساء حسابات لتعليم العزف على الهارمونيكا بدلا من الذهاب إلى أماكن مختصة لتدريسها .







