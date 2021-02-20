الأميرة يوجيني تحدد اسم أحدث مولود في العائلة البريطانية المالكة

استقبلت العائلة الملكية البريطانية أحدث حفيد، حيث استقبلت الأميرة يوجيني وزوجها الإيطالي جاك بروكس ابنهما حديث الولادة، وأطلقا عليه اسم "أوجست فيليب هوك بروكسبانك".

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم تصوير الزوجين الملكيين مع ابنهما، الذي ولد في 9 فبراير، في صورة جديدة نشرها قصر باكنجهام، وهو تاسع أحفاد ملكة ودوق إدنبرة.





ويأتي اسم المولود الجديد على اسم الدوق فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، وأشاد باختيار الاسم خلال وجوده في مستشفى الملك إدوارد السابع.





وقيل إن الدوق البالغ من العمر 99 عامًا في حالة معنوية جيدة بعد نقله إلى مستشفى وسط لندن كإجراء احترازي بناءً على نصيحة طبيبه مساء الثلاثاء. كان يشعر بتوعك لبضعة أيام لكن لا علاقة له بفيروس كورونا.





واختار الزوجان اسم أغسطس على اسم زوج الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت، أما هوك هو اسم عائلة بروكسبانك، وكتبت الاميرة يوجيني عبر حسابها على انستجرام: "في عطلة عيد ميلاد الجد، أطلقنا على ابننا الصغير اسم جده الأكبر وأجداده الخمسة عشر.





وكان قد ولد في مستشفى بورتلاند في وسط لندن ووزنه 8 أرطال، وهو في المركز الـ 11 في ترتيب العرش لكنه سينتقل إلى المركز 12 في خط الخلافة بعد الإعلان عن أن دوق ودوقة ساسكس يتوقعان طفلهما الثاني.





وعلى الرغم من أن والدة أغسطس هي أميرة، إلا أنه لن يكون صاحب السمو الملكي ولا يحمل لقبًا ، ما لم تقرر الملكة خلاف ذلك لأنه ولد من سلالة العائلة المالكة.