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منوعات

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:11 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
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عزة عاطف
يبدو أن مقابلة الأمير هاري وزوجته ميجان مع المذيعة الشهيرة «أوبرا وينفري» غير مقدر لها الخروج إلى النور، كما أن القدر لم يكن في صفهما تمامًا كعائلتهما الملكية، فقد يضطر الزوجان إلى تأجيل المقابلة التلفزيونية احترامًا للحالة الصحية للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، حيث يكافح الإصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى. 

وتم نقل دوق إدنبرة البالغ من العمر 99 عامًا، إلى مستشفى آخر لفحص حالة قلبه بعد الإصابة الخطيرة.

وتزعم مصادر ملكية رفيعة المستوى أن العائلة "مرعوبة للغاية" من فكرة بث مقابلة هاري وميجان "أخبرنا كل شيء" حتى من قبل إصابة فيليب، والتي سيتحدث فيها الزوجان عن معاناتهما داخل القصر البريطاني.

وفي إعلان تشويقي تم بثه ليلة الأحد، أشارت أوبرا إلى أن ميجان لم تستطع التأقلم مع العائلة المالكة ولم تكن لتنجُ ببنهم، مما وصل بالزوجين إلى "نقطة الانهيار'' وسط حرب مع الصحافة البريطانية.

تأثرًا بوفاة والدته الأليمة الأميرة «ديانا»اضطر هاري إلى اصطحاب أسرته إلى لوس أنجلوس لأنه خشي أن "يعيد التاريخ نفسه".

لكن اليوم تخشى العائلة بأكملها على صحة الأمير فيليب بعد نقله إلى مستشفى آخر بواسطة سيارة إسعاف، فيما يدعو خبراء الأسرة إلى ضرورة تأجيل مقابلة أوبرا.

قال «ريتشارد فيتزويليام» المعلق الملكي والمحرر السابق لـ Who's Who، إنه "سيكون من المناسب بالتأكيد'' تأجيل المقابلة، المقرر بثها يوم الأحد، بالنظر إلى أنها تناقش المشكلات التي واجهها هاري وميجان بصفتهما من أفراد العائلة المالكة. 

وصرح لـ MailOnline : "أوبرا هي صديقتهما وجارتهما في الولايات المتحدة وستمتثل بلا شك إذا طلبا منها، وأنا متأكد من أن هذه البادرة ستقدرها العائلة المالكة".

لكن لا يبدو الأمر بتلك السهولة، فالحلقات المسجلة ملكًا الآن لشركات البث تمولها كبرى شركات الدعايا والإعلان، وهو ما يتخطى قدرة هاري وميجان وحتى أوبرا.


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