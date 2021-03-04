ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سرقة في باكنجهام والملكة تبرئ المتهم.. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 02:36 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
داخل القصر الملكي البريطاني، التفت التهم وطالت أحد الخدم السابقين للأميرة ديانا، فقد اتهم الخادم بسرقة ملابس أميرة  ويلز بعد وفاتها، ليتم حبسه ولكنه خرج بقرار من الملكة. 

يحكي كبير الخدم السابق للأميرة ديانا كيف منعته الملكة من إدانته خطأ لسرقة ملابس أميرة ويلز، والتي  تعد هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الملكة في قضية امام محكمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

وقال "بول بوريل" إن جلالتها تدخلت لرفع قانون يمنعه من الكشف عن تفاصيل محادثاتهما الخاصة بعد وقت قصير من وفاة ديانا، وذلك أثناء  محاكمته في "أولد بيلي". 

وأكدت الملكة أنها لم تكن سرقة قصر، لذلك تم تبرئة بول من جميع التهم، وفي حديثه عن أسرار القصور الملكية قال: "لم أصدق أنني كنت حرًا في الخروج من أولد بيلي بدلًا من الدخول في حكم بالسجن".

وأضاف: "لم يتدخل ملك من قبل في قضية أمام محكمة جنائية، لقد أنقذتني لأنها تعرفني، وكنت ابنها لمدة 11 عامًا.. لقد رأتني أنمو ولدي طفلان.. فهي اهتمت بي وما سيحدث لعائلتي".

أخذ بول بعض أغراضها إلى منزله في تشيشاير بعد أن اختلف مع عائلتها بشأن وجوب الاحتفاظ بها لأبنائها الأمراء ويليام وهاري.

لكنه اتهم بعد ثلاث سنوات بعد أن قامت الشرطة بالتحقيق في أغراض خاصة للأميرة ديانا تباع في الولايات المتحدة وعثرت على 2000 قطعة في منزله في مداهمة فجرت.

قال عن محادثته مع الملكة: "كنا نقف في غرفة جلوسها، فقط نحن الاثنان، ودخلنا نقاشًا مفتوحًا وصريحًا وتدخلت لإخراجي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

في عيد ميلادها.. لماذا لم تحصل كيت على لقب أميرة مثل ديانا؟

لقطات نادرة.. الأميرة ديانا تكسر القواعد في زيارة ملكية

تطور جديد في علاقة الأمير ويليام بشقيقه هاري وميجان ماركل.. تفاصيل

بعد إعلان مولودهما الثاني.. انتقادات تطال الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

حتى لو خرق البروتوكول.. الأمير تشارلز يرغب في مقابلة بايدن على وجه السرعة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات سيارة هيونداي Bayon الجديدة .. صور

الأحد المقبل.. بدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

4 ملايين مركبة بالشوارع.. تحرك عاجل من البرلمان لتقنين أوضاع التوك توك

كواليس جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام