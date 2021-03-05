نطقت بالكثير دون أن تتحدث.. تحليل لغة جسد ميجان ماركل خلال مقابلتها الحصرية

تصدرت المقابلة الحصرية مع هاري وميجان ماركل مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعالمية، ما دفع الخبراء لتحليل إيماءات ميجان ماركل خلال المقابلة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت إيماءات ميجان واضحة خلال المقطع الدعائي المنشور من المقابلة التي أجرتها مع أوبرا وينفري، وكان أبرزها الغضب والإحباط بينما تشير اللحظات التي تصمت فيها إلى رغبتها في تشويق المشاهدين المستمر، كما أوضح خبير لغة جسد.
وتحدثت ميجان خلال المقطع الدعائي أن مساعديها الملكيين منعوها من إجراء محادثة شخصية مع أي برامج خلال الأشهر التي سبقت زفافها من الامير هاري، ولكنها اوضحت أنها الآن أصبحت مستعدة للحديث.
وعندما سُئلت عن سبب حديثها الآن، توقفت ميجان صاحبة الـ 39 عامًا، لفترة طويلة قبل أن تقول: "حسنًا، أشياء كثيرة.. إننا على الجانب الآخر الآن ونتعرض لكثير من تجارب الحياة التي حدثت، وأيضًا لدينا القدرة الآن على اتخاذ خياراتنا الخاصة".
وصفت أوبرا ميجان بأنها أصبحت قادرة الآن على اتخاذ كل قراراتها في هذه المرحلة دون الرجوع إلى أحد، واستكمالا لتحليل لغة الجسد لميجان خلال المقابلة، قالت جودي جيمس، الخبيرة في لغة الجسد، إن اهتزازات رأسها ورفع حاجبيها والمعدل المتسارع لحركة وجهها، تدل على مشاعر داخلية أعمق من الغضب أو الإحباط.
وأشارت جودي إلى أن حديث ميجان عن حياتها المستقلة كان بطريقة مختلفة، ولم تلجأ لاستخدام كلمات اتهامية، ولكن الطريقة التي تحدثت بها تضمنت تعبيرا مستمرا عن عدم شعورها بالراحة خاصة أنها تتحدث عن لحظات درامية وفارقة في حياتها.
وتشير إيماءة ميجان البسيطة مع هز ساقيها إلى أنها تستمتع بنفسها، وكذلك الابتسامات والضحكات، وتستغرق كلماتها وقتًا طويلًا حتى تأتي ، وهناك فترة توقف مدتها ست ثوانٍ قبل أن تحاول شرح أي شئ.