نطقت بالكثير دون أن تتحدث.. تحليل لغة جسد ميجان ماركل خلال مقابلتها الحصرية

تصدرت المقابلة الحصرية مع هاري وميجان ماركل مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعالمية، ما دفع الخبراء لتحليل إيماءات ميجان ماركل خلال المقابلة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت إيماءات ميجان واضحة خلال المقطع الدعائي المنشور من المقابلة التي أجرتها مع أوبرا وينفري، وكان أبرزها الغضب والإحباط بينما تشير اللحظات التي تصمت فيها إلى رغبتها في تشويق المشاهدين المستمر، كما أوضح خبير لغة جسد.





وتحدثت ميجان خلال المقطع الدعائي أن مساعديها الملكيين منعوها من إجراء محادثة شخصية مع أي برامج خلال الأشهر التي سبقت زفافها من الامير هاري، ولكنها اوضحت أنها الآن أصبحت مستعدة للحديث.