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منوعات

بالتزامن مع الفلانتين.. الأمير هاري وميجان ماركل ينتظران مولودهما الثاني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:11 ص
الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل ينتظران مولودهما الثاني
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هدير علاء
بالتزامن مع الفلانتين (عيد الحب)، كشف الأمير "هاري"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، وزوجته "ميجان ماركل" أنه من المتوقع انضمام عضو جديد إلى عائلتهما الصغيرة، حيث أكد متحدث باسم الزوجين أنهما ينتظران مولودهما الثاني.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام، فإن دوق ودوقة ساسكس "هاري" و"ميجان"، اللذين يقيمان حاليًا بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، يستعدان لاستقبال أخ أو أخت لطفلهما "آرتشي"، والذي من المقرر أن يتم عامه الثاني في شهر مايو المقبل.


ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الزوجين ما مفاده: "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيصبح أخا كبيرًا.. يشعر دوق ودوقة ساسكس بسعادة غامرة لأنهما ينتظران طفلهما الثاني".

وجاء إعلان "هاري" و"ميجان" عن هذا الخبر تزامنًا مع الاحتفال بالفلانتين، وشاركا بهذه المناسبة لقطة بالأبيض الأبيض والأسود ظهرا فيها معًا في أجواء رومانسية، وأفاد المتحدث بأن هذه اللقطة من تصوير صديقهما المصور البريطاني "ميسان هاريمان".

يذكر أن هذا الخبر يأتي بعد أشهر من إعلان "ميجان ماركل" ذات الـ39 عامًا عن فقدان طفلها الثاني من الأمير "هاري" وتعرضها للإجهاض وذلك في مقال نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.


ويأتي الخبر السعيد للزوجين أيضًا في الذكرى الـ37 لإعلان الأميرة الراحلة "ديانا" عن حملها بـ"هاري"، نجلها الثاني من ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز"، وذلك في يوم عيد الحب لعام 1984، كما يأتي خبر المولود المنتظر بعد أيام معدودة من إنجاب الأميرة "يوجيني"، ابنة عم "هاري"، مولودها الأول في الـ9 من فبراير الجاري.

ولم يعلن الزوجان بعد عن جنس الجنين، الذي من المقرر أن يصبح الحفيد الخامس للأمير "تشارلز"، أو موعد الولادة المتوقع.
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