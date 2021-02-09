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منوعات

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:56 م
الأمير هاري يعود
الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل
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هدير علاء
زعم خبير متخصص في شئون العائلة المالكة البريطانية أنه من المقرر أن يعود الأمير "هاري"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، إلى المملكة المتحدة في زيارة هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن تنضم إليه زوجته "ميجان ماركل" في زيارته لموطنه وذلك لأنها لا تريد الابتعاد عن طفلهما "آرتشي".

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأمير "هاري" يأمل أن يعود إلى إنجلترا، في حال أمكن في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جده الأمير "فيليب" الـ100 في شهر يونيو المقبل، وهو ما سيكون أول لقاء وجهًا لوجه مع عائلته منذ أكثر من عام عقب تخليه وزوجته رسميًا عن واجباتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة.


وأكد الصحفي والخبير الملكي "أوميد سكوبي" في تصريحات لـ"OK Magazine"، وهي مجلة بريطانية متخصصة في أخبار العائلة المالكة والمشاهير، أن رحلة الأمير "هاري" المتوقعة هذا الصيف ستكون رحلة فردية، موضحًا أن الأمير وزوجته لم يتلقيا بعد لقاح كورونا، ونظرًا لأن قواعد السفر شديدة التعقيد في الوقت الراهن فسيكون صعبًا من الناحية اللوجستية أن تنضم "ميجان" إليه في رحلته بسبب طفلهما "آرتشي".

واستطرد "سكوبي" قائلًا إنه من الأسهل أن يسافر "هاري" بمفرده إلى موطنه، لافتًا إلى أن "ميجان" لا تقصد بهذه الخطوة ازدراء أو تجاهل العائلة المالكة، ولولا جائحة كورونا لتوجهت بدورها إلى هناك.


وزعم الخبير الملكي في الوقت ذاته أن الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل" سترسل على الأرجح هدايا بهذه المناسبة، وأضاف: "أنا متأكد من أن ميجان سوف ترسل للملكة زهورًا بمناسبة عيد ميلادها وستطلب أيضًا من آرتشي مساعدتها في إعداد بطاقة معايدة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "هاري" وزوجته يشعران بالحزن الشديد كون جدته الملكة وجده الأمير "فيليب" ووالده الأمير "تشارلز" فوتا الكثير من الأحداث في السنة الأولى من حياة "آرتشي" بسبب عدم تمكن الزوجين من زيارة المملكة المتحدة.
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