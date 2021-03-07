شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء

وثقت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام بريطانية واقعة تعرض شقيقين لـ اعتداء بالضرب المبرح ، بعد شكوى أحدهما من الضوضاء الصادرة عن حفل أقيم في العقار المجاور لمحل إقامتهما بمدينة "والسال" في إنجلترا.





ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الاعتداء وقع عقب توجه أحد الشقيقين، ويُدعى "عبد الحفيظ المأمون" إلى منزل جاره مطالبًا بوضع حد أو على الأقل خفض الضجيج الصادر، يوم الاثنين الماضي، لكن سرعان ما خرج الموقف عن السيطرة ووجد نفسه ضحية اعتداء بالضرب المبرح على يد مجموعة من رواد الحفل.









وسارع شقيقه للدفاع عنه بعد أن انتبه إلى تعرضه للاعتداء، لكن المعتدين حاصروا الشقيقين وقاموا بمطاردتهما في أنحاء منطقتهما السكنية.





وقال "عبد الحفيظ المأمون"، البالغ من العمر 44 عامًا، لصحيفة محلية إنه تعرض للاعتداء بأداة حادة أيضًا وأفقده المعتدون الوعي، مؤكدًا أنه وشقيقه "عبد الله"، 38 عامًا، كانا يخشيان على حياتهما خلال هذا الاعتداء.





وأشار إلى أنه أنه كان قد قرر التوجه للعقار المجاور في الأساس بعد أن سمع وشقيقه أصوات صراخ وموسيقى صاخبة، ووثقت كاميرا مراقبة في موقع الحادث جانبًا من الاعتداء العنيف الذي وقع الشقيقان ضحيته.









وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن المعتدين لاذوا بالفرار بعد قيام شهود عيان بإبلاغ الشرطة، وسارع الشهود أيضًا لمساعدة الأخوين، اللذين نُقل إلى مستشفى قريب.



