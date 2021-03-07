لسبب مؤثر.. سيدة تقيم جنازة والدها في مغسلة سيارات| فيديو

بعد وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، قررت سيدة أمريكية إقامة جنازة والدها الراحل في " مغسلة السيارات " التي عمل بها لسنوات، نظرًا لأنه كان يعشق وظيفته لدرجة أنه اعتاد قضاء أغلب وقت فراغه هناك حتى وفاته المفاجئة في شهر فبراير الماضي عن عمر يناهز 57 عامًا.





ووفقًا لما ورد في تقارير إخبارية تداولت القصة، فإن "ديفيد ديوك"، وهو من ولاية "إنديانا" الأمريكية، عمل موظفًا في مغسلة للسيارات لمدة 11 عامًا، وبسبب علم ابنته "كريستين" ذات الـ27 عامًا بمدى حبه لوظيفته وارتباطه بمحل عمله فقد قررت أن تكون مغسلة السيارات جزءً من وداعه أثناء تشييعه إلى مثواه الأخير.









وبالفعل مرت الشاحنة التي كانت تحمل نعشه عبر مغسلة السيارات، وأقيم جانب من مراسم جنازته في المكان ذاته في حضور زملائه، كما يتبين في لقطات مصورة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي.





وصرحت الابنة "كريستين ديوك" لوسائل إعلام قائلة إن مغسلة السيارات كانت بالنسبة إلى والدها بمثابة "بيته الثاني"، موضحة أنه اعتاد التواجد هناك أغلب وقته وكانت تربطه علاقة وثيقة بزملائه في العمل.





وأضافت أن حبه لعمله ولزملائه وصل إلى درجة أنه كان في كثير من الأحيان يبحث عن أي عذر للتوجه إلى هناك سواء في أوقات فراغه أو أيام عطلاته لرؤية زملائه وأصدقائه وتفقد كيفية سير العمل.









واستطاعت "كريستين" الحصول على إذن من إدارة مغسلة السيارات من أجل مرور موكب جنازة والدها عبرها وغسل الشاحنة التي كانت تحمل نعشه، وقد أقيمت الجنازة في الـ27 من فبراير الماضي.



