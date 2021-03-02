ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
بينما كانت أحلامها التي تود مشاركتها مع رفيق دربها تسيطر على تفكيرها؛ جاء الموت لينهي تلك الأحلام قبل أن تبدأ، فقد توفيت العروس فجاءة بعد يوم واحد من زفافها في منزلها في مدينة كانور الهندية.

أقيم الزفاف وسعد الجميع دون أن تطرأ أي مشكلة على الحفل، وبعد أن ودعت  العروس التي تدعى "ليلى" البالغة من العمر 23 عامًا  أهلها للمرة الأخيرة، انتقلت إلى منزلها الجديد. 

وبعد ساعات قليلة مرت على الزفاف، توفيت "ليلى" بشكل مفاجئ، وبعد فحصها من قبل الأطباء؛ أوضحوا أنها توفيت بسبب سكتة قلبية، وفق ما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي. 

وبحسب المصادر ، فقد تزوج  العريس  والذي يدعى "مبارك" في 28 فبراير، من "ليلى عافية" في مسجد أديار جمعة، وأقيم بعد ذلك حفل استقبال في حديقة أديار. 

وبحسب التقاليد ، جاء العريس مبارك إلى منزل ليلى بعد حفل الزواج. في الليل حوالي الثالثة صباحًا ، وأصيبت ليلى بسكتة قلبية وتوفيت، وبينما كانت الأسرة التي تفرح باحتفالات الزفاف تنعي الآن وفاة ابنتها العروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يا فرحة ما تمت.. التقاليد تتسبب في إصابة عريس بكسر في قدمه خلال الزفاف

عروس الجنة ماتت قبل زفافها بساعات فى بنى سويف.. رسالة آلاء الأخيرة قبل وفاتها؟

برصاصتين.. أقارب عروس ينهون حياة العريس في الكوشة

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

الرقصة المشئومة.. سيارة تدهس عريسا وعروسا وأقاربهم

ترشيحاتنا

صدمة.. لقاح كورونا لا يصلح لهؤلاء الأشخاص

أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

تطوان تغرق.. كوارث في مدينة مغربية بسبب الأمطار.. فيديو

أغلى ما في حياتي.. ميرهان حسين تهنئ والدها بعيد ميلاده

تلاميذ 6 ابتدائي يمتحنون كل المواد في ورقة واحدة مجمعة

Advertisements

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة؟ 10 حقائق لا يعرفها كثير

بيحضن البنات في الجاردن.. طفل يتصدر التريند بعد استدعاء الحضانة ل ولي أمره في أول يوم

جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

أخبار التوك شو.. وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء.. موعد زيادة أسعار السجائر

أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

نشرة أخبار العالم.. حقيقة انتهاء كورونا في 2021.. قرار سعودي عاجل حول موسم الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس