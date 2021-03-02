جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

بينما كانت أحلامها التي تود مشاركتها مع رفيق دربها تسيطر على تفكيرها؛ جاء الموت لينهي تلك الأحلام قبل أن تبدأ، فقد توفيت العروس فجاءة بعد يوم واحد من زفافها في منزلها في مدينة كانور الهندية.





أقيم الزفاف وسعد الجميع دون أن تطرأ أي مشكلة على الحفل، وبعد أن ودعت العروس التي تدعى "ليلى" البالغة من العمر 23 عامًا أهلها للمرة الأخيرة ، انتقلت إلى منزلها الجديد.





وبعد ساعات قليلة مرت على الزفاف ، توفيت "ليلى" بشكل مفاجئ ، وبعد فحصها من قبل الأطباء؛ أوضحوا أنها توفيت بسبب سكتة قلبية، وفق ما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي.





وبحسب المصادر ، فقد تزوج العريس والذي يدعى "مبارك" في 28 فبراير، من "ليلى عافية" في مسجد أديار جمعة، وأقيم بعد ذلك حفل استقبال في حديقة أديار.





وبحسب التقاليد ، جاء العريس مبارك إلى منزل ليلى بعد حفل الزواج. في الليل حوالي الثالثة صباحًا ، وأصيبت ليلى بسكتة قلبية وتوفيت، وبينما كانت الأسرة التي تفرح باحتفالات الزفاف تنعي الآن وفاة ابنتها العروس.