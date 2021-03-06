سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور

لقي قائد سيارة في الـ75 من عمره مصرعه بسبب محاولة فاشلة لـ ركن سيارته في مساحة ضيقة بين سيارتين، حيث فقد السيطرة على السيارة أثناء محاولته ركنها، واصطدم بعد ذلك بسيارة مركونة وبمنزل سكني وأطاحت به قوة التصادم من داخل سيارته.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه قد تم الكشف عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة "فيكتور مور" خلال تحقيق قضائي في واقعة مصرعه عُقد خلال الأيام الماضية، حيث أشير إلى أنه اصطدم بالسيارة المركونة والمنزل أثناء محاولة ركن سيارته خلال زيارة لمدينة "كارديف" عاصمة "ويلز" وأكبر مدنها، وذلك في الـ17 من يناير العام الماضي.





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وتوفي "مور" متأثرًا بإصاباته في الـ29 من الشهر ذاته، بعد نقله لمستشفى محلي وتلقيه العلاج في وحدة العناية المركزة لأيام.





وأوضحت "شيري هايد"، زوجة المتوفى "فيكتور مور" والتي كانت برفقته وقت الحادث، خلال بيان تمت قراءته أثناء جلسة التحقيق أنهما كانا في زيارة لنجلهما، مؤكدة أنه كان سائقًا حذرًا بطبيعته، لكن رحلتهما إلى "كارديف" كانت مجهدة بعض الشيء، لأن الطرق كانت غير مألوفة بالنسبة إليه إلى جانب وجود ازدحام مروري.









وأثناء محاولة ركن السيارة بين سيارتين خارج منزل، فقد السيطرة عليها فجأة وبدأت السيارة "تتأرجح" على الطريق، ثم فوجئت بأن قوة التصادم أطاحت بـ"مور" من داخل السيارة بمجرد توقفها.



