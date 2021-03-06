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تكنولوجيا

صدمة لمستخدمي آيفون.. واتساب توقف دعمها لإصدار من iOS

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد صادر من موقع "WaBetaInfo"، المتخصص في رصد تحديثات "واتساب" الجديدة، بأن الشركة المالكة للخدمة أوقفت دعمها لبعض أجهزة آيفون التي تعمل بإصدار أقدم من نظام تشغيل آبل iOS.

وبحسب ما ذكر موقع "indian express"، أسقط تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة "فيسبوك"، دعمه عن هواتف آيفون التي تعمل بإصدار iOS 9، وقال المصدر، إن الأجهزة المذكورة التي تعمل بإصدار 2.21.50 من "واتساب" لن تتمكن من استخدام تطبيق المراسلة مرة أخرى.


وتظهر الصفحة الرسمية لشركة واتساب WhatsApp، أن تطبيق المراسلة الاجتماعية يدعم حاليا هواتف آيفون التي تعمل بإصدار أحدث من iOS 9، وأن جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدءا من الإصدار 4.0.3 أو إصدار أحدث، ستتمكن أيضًا من استخدام تطبيق التراسل.

وفي تقارير سابقة، كشف موقع WaBetaInfo، أن شركة "واتساب" تخطط لإصدار نسخة محسنة من ميزة "الدردشات المؤرشفة"، ولكنها لا تزال قيد التطوير في الوقت الحالي، وبمجرد توفر الميزة ستتمكن من إبقاء المحادثات الغير مرغوب فيها، في قسم الدردشات المؤرشفة وسيتم كتم جميع الإشعارات الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن شركة "واتساب" أوقفت خدماتها على مجموعة من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، في الأول من فبراير 2021، حيث فقدت الملايين من أجهزة آيفون و أندرويد إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب، من بينها هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل 4 iOS والإصدارات الأقدم، وعددا من الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد بإصدار 4.0.3.

ويرجع سبب إيقاف دعم تطبيق "واتساب" لبعض الهواتف الذكية، إلى الترقيات المنتظمة لتحسين الميزات والأمان  التي تطلقها شركة فيسبوك، كل مدة لتحديث تطبيق التراسل التابع لها واتساب WhatsApp، لان إصدارات نظام التشغيل تصبح مع مرور الوقت قديمة ومع إطلاق الشركة المالكة لها إلى إصدارات أحدث أو توقفها عن طرح ترقيات جديدة لدعم تلك الأنظمة القديمة.
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