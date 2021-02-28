تحذير.. احترس من مكالمات آبل المزيفة على هواتف آيفون

أفاد تقرير نشرته مجلة "Action News" الأمريكية، بتعرض إحدى مستخدمي هواتف آيفون ، إلى عملية احتيال عن طريق مكالمات تصيد احتيالي تظهر أنها قادمة من شركة آبل Apple، ولكن تعد هذه المكالمات جزءا من هجمات مخصصة يستغلها الهاكرز لسرقة بيانات مالكو أجهزة آيفون البنكية.





وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، تلقت امرأة تدعى دونا فرانسيس، تعيش في ولاية بنسلفانيا الغربية الأمريكية، مكالمة هاتفية ظهرت وفقا لجميع المعلومات التي عرضها جهاز آيفون الخاص بها، أنها مكالمة من "فريق دعم شركة آبل "، بأحدى الشركات تسمى "Xfinity".









وبعد تلقيها المكالمة، اتصلت "دونا" بشركة التسويق "Xfinity"، والتي أخبرتها بدورها أن الشركة ليس لديها فريق دعم آبل، وأوصتها بالاتصال والتحدث إلى ممثل دعم عملاء آبل، والتي اتجهت للحصول على رقم هاتفها من موقع آبل على الويب.





وعندما بدأت فرانسيس بإجراء مكالمة مع ممثل دعم عملاء آبل آبل للتأكد من المكالمة، تم اعتراض المكالمة من قبل أحد المتسللين الذين أخبروا فرانسيس بأنها وصلت إلى قسم الدعم الفني لدى شركة آبل، وأخبرها: "بإن المكالمة تدار من قبل المحتالين، وأنها لا تريد إضاعة أي وقت، فالأشخاص من روسيا والصين يخترقون حسابها البنكي، وسرعان ما أضاف: "لقد دفعوا للتو 5000 دولار إلى حسابك"، وذلك من أجل زيادة مخاوف الضحية.





وتمكن المخترق من إقناع "دونا" بالسماح له بتثبيت برنامج بهاتفها، والذي ساعده في السيطرة على هاتفها الآيفون عن بعد، حيث تمكن من الوصول إلى حسابها في أحد البنوك الأمريكية، والاستيلاء على الرصيد الكامل لحسابها المصرفي في هنتنغتون، والبالغ 1500 دولار أمريكي، وإرسال تلك الأموال لنفسه.





وأبلغت "فرانسيس" الشرطة بحادثة السرقة، حيث أوضح أحد المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، متحدثًا عن قدرة المحتال على اختطاف المكالمة الصادرة من هاتف الضحية قائلا: "إن هذا من الممكن تقنيا، فقد تم ربط المكالمة مع رقم الدعم الفني الحقيقي لشركة آبل، وأظهرت عنوان الشركة على شبكة الإنترنت ورقم الدعم الفني الحقيقي".





جدير بالذكر أن شركة آبل تتعرض إلى هجمات مشابهة بشكل متكرر من قبل المحتالين، والتي تجعل مستخدمو آيفون وإلى جانب نظام التشغيل ios، غير قادرين على التمييز بين المكالمات المزيفة ومكالمات الدعم الحقيقية من الشركة، والتي يجب على المستخدم التعامل معها بحرص شديد حتي لا يتمكن الهاكرز من الاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بك.