عرض الأسبوع.. احصل على آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 1800 جنيه

يبحث دومًا عشاق هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم عن إقتناء أى من إصداراته المميزة ذات الشاشات الكبيرة، حيث تجربة المشاهدة المميزة بالإضافة للتصميم الأنيق و بالطبع الأداء المميز، بينما هناك مشكلة واحدة فقط و هي ارتفاع أسعار منتجات أبل، مع هذا العرض يمكنك شراء نسخة مجددة من iPhone 7 plus بأقل سعر ممكن.
وبحسب موقع "تك رادار" التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 115 دولارًا، ما يعادل 1800جنيه.
يعطيك iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
يقدم iPhone 7 plus بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.
تستطيع شراء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 128 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.