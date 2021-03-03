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تكنولوجيا

رسالة منبثقة بـ "واتساب" عدم الموافقة عليها يعني حظرك.. اعرف السبب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:00 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
قد يجد مستخدمو واتساب WhatsApp، قريبا أنفسهم  محظورين من استخدام تطبيق الدردشة الشهير، حيث سيفقدمئات الملايين من المستخخدمين إمكانية الوصول إلى إرسال الرسائل لجهات اتصالهم على المنصة، في حالة رفضهم النقر على زر "موافق" على الرسالة المنبثقة الجديدة.

وحسبما ذكرت صحيفة "daily star" البريطانية، كشفت شركة "واتساب" المملوكة لعملاقة التواصل "فيسبوك"، عن خططها المستقبلة، لتطبيق شروطها وأحكامها الجديدة، والتي تنص على مشاركة بيانات أكثر من ملياري شخصا حول العالم مع موقع "فيسبوك" مما يمثل تحديا كبيرا من الشركة لمستخدميها.


ويأتي قرار "واتساب" الجديد، بعد مواجهة صعبة، مر بها تطبيق التراسل الفوري الأشهر منذ بداية العام الجاري، فور إعلانه عن سياسة خصوصيته المحدثة، والتي إرجأ تنفيذها إجباريا من 8 فبراير المنصرم إلى 15 مايو المقبل، بعد هروب مئات الملايين من مستخدميه إلى تطبيقات المراسلة المنافسة له، حافظا على خصوصيتهم.

ولكن بعد تأجيل تطبيق سياسته إلى مايو، جلب تطبيق الدردشة المملوك لشركة "فيسبوك"، بعض الأخبار السيئة لمستخدميه، حيث أوضح "واتساب" ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة، أنه سيسمح للمستخدمين بالاستمرار في الاستمتاع ببعض خدماته، من بينها المكالمات، لفترة قصيرة بعد 15 مايو، ولكن سيتم حظر الرسائل، في حالة رفضهم الموافقة على سياسته المعلنة.

ومن خلال مدونته، قال واتساب:"إن حسابك على المنصة لن يتم حذفه، ولكن لن يتمتع المستخدم بوظائف وميزات واتساب الكاملة، حتي يوافق على السياسة"، وأضاف:" لفترة قصيرة، ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، ولكن لن تتمكن من قراءة الرسائل أو إرسالها من التطبيق ".

وفي الوقت الحالي، لن يغير "واتساب" شيئا من سياسة الخصوصية المحدثة المستقبلية، ولكن مع اقتراب المهلة الأخيرة للموافقة عليها بتاريخ 15 مايو، سوف تتلقى رسالة على هاتفك تطلب منك الموافقة على شروط "واتساب" الإجبارية الجديدة، ويبدو أنه سيتعين عليك النقر على زر الموافقة حتي تستمر في استخدام تطبيق المراسلة الشهير.
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