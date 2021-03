تختفي بعد مدة محددة.. واتساب يختبر ميزة "الصور ذاتية التدمير" لحماية مستخدميه

وقد شارك موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، لقطات شاشة لميزة قيد التطوير تعمل على تدمير الصور ذاتيًا في الدردشات الفردية.

وأوضح الموقع المتتبع لتحديثات "واتساب"، أنه باستخدام ميزة "الصور المختفية"، لن يتمكن مستخدمي تطبيق التراسل من استرداد الصور المحذوفة أو نسخة من الدردشة عند تمكين الخاصية، ولكن على غرار ميزة الرسائل ذاتية التدمير لم تضع "واتساب" حدا يمكن من خلاله من الطرف الآخر من التقاط لقطة شاشة للصورة قبل انتهاء المؤقت واختفاء الصورة.

وتشير الصور التش شاركها موقع "WABetaInfo"، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، إلى أنه إذا غادر المستخدمون محادثة جارية تمت فيها مشاركة صورة ذاتية التدمير، فلن يتمكنوا من رؤيتها مجددا بمجرد عودتهم إلى نافذة الدردشة.

وسيظهر مؤقتا على الجانب الأيسر من مربع الرسالة الخاص بالصورة وفي حالة انتهاء عداد الوقت سيتم حذف الصورة نهائيا ولن يتم حفظها داخل تطبيق المعرض على كلا الجهازين، ومع ذلك، لا توجد معلومات حول المدة المحددة التي ستظل فيها الصورة بالدردشة قبل حذفها.

ويمتلك تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، ميزة مماثلة والتي تتيح لمستخدمي "واتساب" إمكانية حذف الرسائل ذاتيا من المحادثات بعد تمكين الميزة بـ 7 أيام، وخلال هذه المدة يمكن للطرف الآخر بالمحادثة، رؤية جميع الرسائل النصية والوسائط التي تم مشاركتها، إلى جانب حفظها بهاتفه والتقاط لقطات شاشة لها أيضًا.

جدير بالذكر أن تطبيق تيليجرام منافس واتساب الأقوى، يمتلك ميزة صور ومقاطع فيديو ذاتية التدمير، منذ عام 2017، وتتضمن ميزة تطبيق التراسل الروسي، خاصية تعلم المستخدم إذا حاول الشخص على الطرف الآخر أخذ لقطة شاشة للمحادثة قبل حذفها.

