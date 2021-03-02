وداعا للأصوات المزعجة.. ميزة جديدة طال انتظارها في واتساب



شهد تطبيق واتساب WhatsApp ، إضافة ميزة جديدة بسيطة طال انتظارها، فقد أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل خلال الأيام الماضية، التخلص من الأصوات المزعجة إلى الأبد عند تسجيل مقطع فيديو جديد عبر المنصة، باستخدام ميزة كتم الفيديو Mute Video.









وبحسب ما ذكره موقع "financialexpress"، ستساعد ميزة " واتساب " الجديدة، مستخدمي التطبيق على نظام التشغيل أندرويد بشكل أساسي في كتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته بخاصية الحالة على المنصة، أو إرساله إلى الدردشات الأخرى الخاصة بجهات اتصالك.









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فإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، يمكنك العثور على ميزة "كتم الفيديو"، داخل شاشة تحرير وتعديل الفيديو بتطبيق "واتساب"، ويظهر الرمز أسفل شريط البحث على شكل أيقونة مكبر الصوت.









ولاستخدام ميزة كتم صوت مقاطع الفيديو بتطبيق واتساب اتبع الخطوات التالية:





الخطوة الأولى: قبل البدء في استخدام التطبيق، تأكد من حصولك على أحدث إصدارات واتساب المتوفرة على متجر جوجل بلاي.





الخطوة الثانية: في حالة الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بفتح تطبيق "واتساب" على هاتفك الأندرويد.





الخطوة الثالثة: قم بتسجيل مقطع فيديو، وبمجرد الانتهاء من التسجيل، ستظهر أيقونة مكبر الصوت أعلى يسار الشاشة، انقر عليها لكتم صوت الفيديو.





الخطوة الرابعة: الآن، يمكنك مشاركة مقطع الفيديو الخاص بك، أصوات مزعجة في الخلفية، سواء للدردشة الفردية، أو حالات الواتساب.