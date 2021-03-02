ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

وداعا للأصوات المزعجة.. ميزة جديدة طال انتظارها في واتساب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:59 م
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
شهد تطبيق واتساب WhatsApp، إضافة ميزة جديدة بسيطة طال انتظارها، فقد أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل خلال الأيام الماضية، التخلص من الأصوات المزعجة إلى الأبد عند تسجيل مقطع فيديو جديد عبر المنصة، باستخدام ميزة كتم الفيديو Mute Video.


وبحسب ما ذكره موقع "financialexpress"، ستساعد ميزة "واتساب" الجديدة، مستخدمي التطبيق على نظام التشغيل أندرويد بشكل أساسي في كتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته بخاصية الحالة على المنصة، أو إرساله إلى الدردشات الأخرى الخاصة بجهات اتصالك.




فإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، يمكنك العثور على ميزة "كتم الفيديو"، داخل شاشة تحرير وتعديل الفيديو بتطبيق "واتساب"، ويظهر الرمز أسفل شريط البحث على شكل أيقونة مكبر الصوت.


ولاستخدام ميزة كتم صوت مقاطع الفيديو بتطبيق واتساب اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قبل البدء في استخدام التطبيق، تأكد من حصولك على أحدث إصدارات واتساب المتوفرة على متجر جوجل بلاي.

الخطوة الثانية: في حالة الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بفتح تطبيق "واتساب" على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثالثة: قم بتسجيل مقطع فيديو، وبمجرد الانتهاء من التسجيل، ستظهر أيقونة مكبر الصوت أعلى يسار الشاشة، انقر عليها لكتم صوت الفيديو.

الخطوة الرابعة: الآن، يمكنك مشاركة مقطع الفيديو الخاص بك، أصوات مزعجة في الخلفية، سواء للدردشة الفردية، أو حالات الواتساب.
وداعا للأصوات المزعجة.. ميزة جديدة طال انتظارها في واتساب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استخدمها فورا.. 3 من أفضل ميزات واتساب لا يعرفها الكثيرون

7 من أفضل الميزات التي قدمها «واتساب» في 2020

6 خطوات لإخفاء صورتك على واتساب

5 خطوات لحفظ ومشاركة حالات الآخرين على واتساب

4 ميزات عظيمة تصل إلى واتساب في 2021.. تعرف عليها

تخلص من واتساب إلى الأبد.. هكذا يمكنك استخدام تطبيق سيجنال Signal

ترشيحاتنا

آخر وأكبر مستوطنة إثيوبية.. انتصار ساحق لـ السودان في منطقة الفشقة الحدودية

رفض طعن هشام عبد الحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية

نجم الزمالك السابق يتوقع أزمة داخل الفريق بسبب فرجاني ساسي

أنت اخترت.. خالد الغندور يشن هجوما عنيفا على ميدو

أحمد موسى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتنمر أيمن ندا

الجريدة الرسمية تنشر قانونا جديدا بعد تصديق الرئيس السيسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة أشباح مهجورة.. جولة داخل «أبرد مدينة في أوربا» تصل لـ50 تحت الصفر

نشرة المرأة والصحة.. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوى الرئتين.. والخلايا الجذعية علاج فعال لتساقط الشعر

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد