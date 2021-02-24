5 ميزات مخفية بتطبيق واتساب لا يعلمها الكثيرون

WhatsApp ، إلا أنه ما يزال تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" لا يزال المفضل عند أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، مما يجعله أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا. على الرغم من إقبال البعض على استخدام تطبيقي سيجنال وتيليجرام، بسبب تحديث الخصوصية المثيرة للجدل في واتساب، إلا أنه ما يزال تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" لا يزال المفضل عند أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، مما يجعله أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا.





ولكن أشار بعض الخبراء، إلى أن تطبيق " واتساب " قد يتضرر بشكل بالغ من سياسته المحدثة القادمة، نظرا لهرول مستخدميه إلى منصات المراسلة المنافسة للحفاظ على خصوصيتهم، وبالرغم من ذلك يظل تطبيق الدردشة هو أفضل منصة للرسائل لإرسال النصوص ومشاركة الصور وحتى إجراء مكالمات الفيديو، بحسب ما ذكره موقع "indian express".









ونقدم إليك فيما يلي 5 نصائح وحيل بتطبيق "واتساب" لا يعلمها الكثيرون، لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تطبيق المراسلة الشهير:





1. إخفاء علامات القراءة الزرقاء:





تعد العلامات الزرقاء التي تظهر بجوار الرسائل من أهم ميزات واتساب، والتي تتيح لك معرفة ما إذا كان المستلم قام بمشاهدة وقراءة رسالتك في الدردشة، ويمكن أن تكون هذه العلامات الزرقاء مزعجة عندما لا ترغب في الرد على بعض المحتدثات على الفور، ولإيقاف تشغيل علامات القراءة الزرقاء، اذهب إلى إعدادات Settings حسابك على واتساب> ثم الحساب Account> ثم الخصوصية Privacy، ثم قم بإلغاء تحديد مربع "إعلامات القراءة Read Receipts".









2. إخفاء صورة ملفك الشخصي:





يرغب البعض في إخفاء صورة الملف الشخصي الخاص بهم على واتساب، خاصة عند حصول بعض الغراب على رقم الهاتف الخاص بك، الخبر السار هو أن هناك طريقة لإخفاء صورة ملفك الشخصي على واتساب من أولئك الذين لا يعرفونك شخصيًا، وللقيام بذلك، افتح إعدادات Settings تطبيق "واتساب"> ثم انقر على خيار الحساب Account> ثم انقر فوق الخصوصية Privacy> اضغط على صورة الملف الشخصي Profile photo> وحدد أحد الخيارات الثلاثة: الجميع، جهات الاتصال الخاصة بي، لا أحد.









3. الرد على رسالة جماعية بشكل خاص:





يتيح لك واتساب إرسال رسائل خاصة إلى الأعضاء في الدردشات الجماعية، مما يعني أنه من الممكن الرد على عضو من أعضاء المجموعة، مع إبقاء المحادثة غير مرئية لأي شخص آخر، إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فكل ما تحتاجه هو الضغط مع الاستمرار على رسالة في الدردشة الجماعية، ثم انقر على خيار "المزيد"، وحدد خيار "الرد بشكل خاص Reply Privately"، أما إذا كان هاتفك أندرويد، فستظهر القائمة أعلى الشاشة وستحتاج إلى النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى خيار "الرد بشكل خاص Reply Privately".













4. وقف الصور والفيديو من الظهور في معرض الصور الخاص بك





يقوم النظام الأساسي لتطبيق "واتساب" بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا بمعرض هاتفك، مما يجد بعض المستخدمين هذا الأمر مزعجا لأنه يستهلك مساحة كبيرة من ذاكرة تخزين الهاتف، ولكن هناك طريقة لمنع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك، افتح التطبيق ثم حدد الإعدادات Settings>ثم توجه إلىMedia Auto-Download>اختر ما بين ثلاثة خيارات هي: عند استخدام البيانات الخلوية، عند الاتصال على شبكة واي فاي وعند التجوال. قم بتعطيل التنزيلات التلقائية عن طريق إلغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة، الصور والصوت والفيديو.









5. حظر جهة اتصال واتساب:





يتيح واتساب الاتصال بالأصدقاء والعائلة، وإذا كنت ترغب أن الاتصال بشخص ما، لحسن الحظ، من السهل حظر جهة اتصال على واتساب، حيث لن تتمكن جهات الاتصال المحظورة من الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك: افتح إعدادات واتساب Settings> دردشة محددة contact info> انقر فوق معلومات الاتصال في الجزء العلوي> قم بالتمرير إلى أسفل> حظر جهة الاتصال Block Contact.