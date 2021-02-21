بميزة في جهازك.. كيفية تشغيل حسابين مختلفين من واتساب على هاتف واحد

بالرغم من ضجة الخصوصية المثارة حوله، لا يزال عدد كبير من الأشخاص حول العالم يستخدمون تطبيق التراسل الفوري الأمريكي واتساب WhatsApp ، حيث يرغب العديد من المشتركين بالخدمة في تشغيل حسابين مختلفين على هاتف واحد، ولكن لا يمكنهم فعل ذلك.





واتساب " برقمي هاتف، وفق لما ذكرته صحيفة "indian express". ولم تتيح شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق حتي الوقت الحالي، ميزة تمكن مالكو الهواتف الذكية ثنائية الشريحة من تشغيل حسابين مختلفين على جهاز واحد، ونظرا لذلك القيد سيتعين عليهم اختيار رقم واحد فقط لاستخدامه، حيث لا يوجد خيار للحصول على حساب "" برقمي هاتف، وفق لما ذكرته صحيفة "indian express".









وفي الواقع، إذا حاول المستخدمون تبديل حساب "واتساب" الخاص به بشكل متكرر بين أجهزة مختلفة، فقد يتم حظر رقم هاتفهم المحمول من إعادة التحقق من الحساب، إذا لم تتمكن من التبديل بشكل متكرر بين الأجهزة والأرقام المختلفة، فكيف ستتمكن من استخدام حسابي واتساب مختلفين على هاتف واحد؟.





ولحسن الحظ، توجد طريقة سهلة لتجاوز هذا القيد، والبدء في استخدام حسابي من "واتساب" على نفس الجهاز عن طريق بعض الميزات بالهواتف الذكية، حيث تقدم الهواتف الحديثة ميزة بتطبيق تفى بنفس الغرض والتي يمكنها إنشاء تطبيق مكرر للتطبيق الذي تريده، ويتمتع كل هاتف ذكي من علامات تجارية مختلفة بنفس الميزة، ولكن التطبيق يكون باسم مختلف.





- الهواتف الذكية التي تقدم ميزة نسخ التطبيقات:





تقدم بعضا من الهواتف الذكية تطبيقا يمكنه أن يساعدك على نسخ التطبيق الذي تريده، حيث تتيح لك تشغيل تطبيقين في نفس الوقت على جهازك، قم تنزيل التطبيق الخاص به من أجل الحصول على حساب واتساب مزدوج





هواتف سامسونج : تطبيق Dual Messenger.

هواتف شاومي: تطبيق Dual Apps.

هواتف ريلمي: Clone Apps.

هواتف أوبو: Clone Apps.

هواتف فيفو: App Clone.

هواتف أسوس: Twin Apps.





كيفية تشغيل حسابين مختلفين من واتساب على هاتف واحد باستخدام تطبيقات النسخ





الخطوة الأولى: اذهب إلى قسم الإعدادات settings بهاتفك الذكي.





الخطوة الثانية: من مربع البحث داخل صفحة الأعدادات، ابحث عن نسخ التطبيقت أو Parallel Apps.





الخطوة الثالثة: بمجرد العثور على الميزة قم بالضغط عليها وستعرض إليك قائمة بالتطبيقات المتوفرة على جهازك، تنقل بينها للعثور على واتساب.





الخطوة الرابعة: اضغط ضغطه مطوله على رمز واتساب ثم حدد نسخ التطبيق.





الخطوة الخامسة: اخرج للشاشة الرئيسية مرة أخرى، سوف تجد النسخة الثانية من التطبيق، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة برقم آخر.