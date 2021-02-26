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تكنولوجيا

خلي بالك.. تطبيق جديد يخترق واتساب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:02 ص
اختراق واتساب
اختراق واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعد واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر أنظمة المراسلة على الهواتف الذكية أمانا، التي تعمل على نظامي التشغيل أندرويد وios، حيث يدعم النظام الأساسي التشفير من طرف إلى طرف الذي يحافظ على سرية الرسائل وآمنة من المتسللين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizbot"، بالرغم مع المحاولات العديدة لاختراق طبقة الأمان في تطبيق "واتساب"، ووجود الكثير من التطبيقات على متجر جوجل بلاي تدعي أنها تساعدك على اختراق تطبيق التراسل، حيث تتيح لك التطبيقات المعروفة باسم برامج التجسس، قراءة المحادثات وعرض بيانات المستخدمين الآخرين على هاتفك الذكي.


ومن بين أفضل هذه التطبيقات برنامج يدعى Whazzak، وبينما يبحث باستمرار بعض مستخدمي هواتف أندرويد عن وسيلة أو أداة تساعدهم على اختراق حسابات الآخرين على "واتساب"، إلا أن بعض التطبيقات التي تدعي القدرة على ذلك، تكون مجرد عملية خداع لاجتذاب المزيد من المستخدمين لتحميلها.

وكما أنه ليس من السهل اختراق خاصية التشفير من طرف إلى طرف الخاص بـ"واتساب"، ولا تتمتع أي أدوات مثل التي تجلبها برامج التجسس على متجر جوجل بلاي، بأي إمكانيات لاختراق طبقات الأمان الخاصة بتطبيق المراسلة التابع لشركة فيسبوك.

لذا احذر من مثل هذه التطبيقات، وتجنب تحميلها إلى جهازك احتمالا لوجود فيروسات أو برامج ضارة على هاتفك بعد تثبيتها، وإلى جانب المخاوف الأمنية من غير الأخلاقي وغير القانوني اختراق بيانات أشخاص آخرين للاستخدام الشخصي.

ولمعرفة كيف تعمل مثل هذه التطبيقات، نستعرض إليك فيما يلي، كيفية اختراق تطبيق واتساب باستخدام برنامج Whazzak:

الخطوة الأولى: يعد Whazzak هي أداة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها على أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي من خلال متصفح "جوجل كروم"، أو أي متصفح ويب آخر، كل ما عليك فعله هو نسخ الرابط التالي whazzak.com/hack.php  في شريط العنوان على أي متصفح ويب.

الخطوة الثانية: ستطلب منك الصفحة التالية إدخال رقم هاتف الضحية، حيث ستحتاج بشكل أساسي إلى ملء الرقم الذي تريد التجسس على حساب "واتساب" الخاص به.

الخطوة الثالثة: انقر فوق خيار اختراق Hack.

الخطوة الرابعة: ستبدأ عملية الاختراق في نافذة جديدة، انتظر حتى يتم تنزيل البيانات بالكامل.

الخطوة الخامسة: بمجرد تنزيل ملف البيانات، سيطلب منك البرنامج التحقق لإكمال عملية التنزيل، وستكون هذه هي كل الخطوات التي يجب عليك اتباعها.
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