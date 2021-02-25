واتساب.. هذا ما سيحدث لحسابك بعد 15 مايو

WhatsApp ، تطبيق تحديث شروطه الإجبارية الجديدة إلى يوم 15 مايو المقبل، لـ يمنح أكثر من مليار مستخدم الوقت لقبول الشروط والأحكام المستقبلية. بعد رد الفعل العنيف من مستخدميه تجاه سياسة خصوصيته المحدثة في شهر يناير الماضي، أرجأ واتساب، تطبيق تحديث شروطه الإجبارية الجديدة إلى يوم 15 مايو المقبل، لـ يمنح أكثر من مليار مستخدم الوقت لقبول الشروط والأحكام المستقبلية.









وبحسب ما ذكره موقع "the hindu"، قالت الشركة المملوكة لـ "فيسبوك": "إن فقط أولئك الذين يقبلون الشروط المعدلة للتطبيق التراسل الشهير " واتساب " يمكنهم فقط الاستمرار باستخدام الخدمة".

















هذا ما سيحدث في حالة رفضك لسياسة واتساب الجديدة

أوضحت الشركة الأمريكية، عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها، قائلة: "إن حسابات أولئك الذين لا يقبلون الشروط والأحكام الجديدة، لن يتم حذفها على الفور، ولن يتم حذف جميع الميزات فورا بعد طرح التحديث، ولكن سيتمكن أولئك المستخدمون الرافضون للسياسة المحدثة، من تلقي المكالمات والإشعارات عبر التطبيق، ولكن لن يتمكنوا من إرسال الرسائل وقراءتها على التطبيق".









أيام قليلة وسيحذف حسابك نهائيا على واتساب

وذكرت شركة "واتساب"، أنها لا يمكنها التراجع عن حذف سجل الدردشة والمجموعات والنسخ الاحتياطية، ولكن سيحذف تطبيق المراسلة حساب المستخدم بعد 120 يوما من عدم تنشيطه وفقا لسياسته السابقة، مما يعني أنه يجب ألا يكون المستخدم متصلا بالخدمة عبر الاتصال بالإنترنت لمدة 4 أشهر.









وأوضحت الشركة أن النسخ الاحتياطية المحلية، ستكون متاحة إذا أعاد المستخدم تثبيت التطبيق على نفس الجهاز، حيث سيبقى محتوي رسائلك ومقاطع الفيديو والصور التي استقبلتها وإرسالتها عبر التطبيق مخزونة بالهاتف.









ويحاول "واتساب" جاهدا منذ أن بدأ رد الفعل العنيف من مستخدميه في شهر يناير الماضي، إعادتهم مرة أخرى إلى نظامه الأساسي، وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة المالكة للخدمة، إنها ستستفيد من منصتها الخاصة لإرسال رسائل توضيحية إلى المستخدمين مباشرة عبر ميزة "الحالة"، وخلال الأسابيع المقبلة ستبدأ أيضًا بوضع لافتات على التطبيق لمشاركة معلومات مفصلة حول تحديثات السياسة المقترحة.





وعبر لافتة داخل تطبيق المراسلة، يطالب "واتساب" مستخدميه بقراءة نصوص سياسته الجديدة للموافقة عليها قبل 15 مايو المقبل، أو فقدان الوصول إلى التطبيق كتهديد لهم في حالة الرفض.