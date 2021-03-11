مقطع فيديو يكشف تصميم ومواصفات تحفة سامسونج المرتقبة Galaxy A52 5G

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإقامة حدثها الثاني لعام 2021 خلال الأسبوع القادم، والذي ستكشف فيه عن أحدث منتجاتها من الهواتف الذكية، ومن المقرر أن تستضيف الشركة الكورية الجنوبية حدث Galaxy Awesome Unpacked، يوم 17 مارس الجاري.





ومن المتوقع حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، أن تعلن سامسونج رسميا عن هواتفها المنتظرة من الفئة المتوسطة Galaxy A52 وA72، في حدث Unpacked الأسبوع المقبل، وكالعادة ظهر أحد الهاتفين في مقطع فيديو، للتشويق للهاتف الرائع قبل الكشف عنه بشكل رسمي.









وحصل اليوتيوبر "Moboaesthetics"، على وحدة من هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A52 5G، للبيع في وقت مبكر ونشر مقطع الفيديو الخاص به.









ويكشف مقطع الفيديو ومدته 8 دقائق، عن بعض المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy A52، والتي تتطابق مع التسريبات السابقة، مع اختبار بسيط لبعض المزايا الرئيسية التي يقدمها الجهاز من بينها قدرة التصوير باستخدام الكاميرا الخلفية، وقدرة الهاتف على تشغيل ألعاب الفيديو القوية.









وتشمل المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy A52 5G، شاشة بتصميم Infinity-O، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، يمتاز الجهاز بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.









ويظهر مقطع الفيديو، محتويات صندوق الجهاز الذي يحمل رقم موديل SM-A526B / DS، حيث زودت سامسونج هاتف A52، بكبل USB-A إلى جانب USB-C، بالإضافة إلى شاحن سريع بقوة 25 وات، وحافظة شفافة من السيليكون ودبوس لإخراج بطاقة SIM.









وتتميز شاشة هاتف Galaxy A52 5G، التي تأتي من نوع SuperAMOLED، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية تدعم تشغيل ألعاب الفيديو مثل ببجي بجودة عالية، إلى جانب قارئ بصمات أصابع مدمج أسفل الشاشة، كما تحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصصة للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 32 ميجابيكسل.









وكما هو متوقع في التسريبات السابقة، يتم تشغيل A52 5G بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، وسيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.











ويكشف مقطع الفيديو أن هاتف Galaxy A52 5G، يحتوي على مقبس سماعة رأس بجوار منفذ الشحن، بينما يوجد درج SIM الذي يمكنه أيضًا استيعاب بطاقات microSD في الأعلى، وقد تم تصميم الجهاز من البلاستيك مع أربع كاميرات على ظهره، وتتضمن كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.