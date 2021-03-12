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مرأة

طريقة واحدة لزيادة فرص حمل السيدات المصابة بالسمنة

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق في مصر، أن عمليات تكميم المعدة بالمنظار الدقيق تعمل علي انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، وتعمل علي تلاشى مشكلة تكيس المبايض كما انها ترفع نسبة الخصوبة لدى النساء. 
وقال الدكتور أحمد شبانة أن السمنة تزيد عند الرجال هرمون الاستروجين الأنثوي وتقلل من هرمون التستوستيرون الذكوري وهذا يؤدي إلى ضعف الخصوبة لدي الرجل لذلك تتحسن الخصوبة بعد عملية تكميم المعدة بالمنظار الدقيق بدرجة كبيرة.

وأضاف الدكتور أحمد شبانة أن عملية تكميم المعدة الدقيق هي تصغير معدة فقط حيث يقوم الجراح باستئصال جزء من المعدة يقدر بـ 80% من حجم المعدة، أما عملية تحويل المسار تتكون من تصغير المعدة وتوصيل المعدة على بعد 2متر من الأمعاء، كما أن عملية تكميم المعدة تعمل على تقليل الوزن ببطء، أما تحويل المسار تعمل على التخلص من الوزن الزائد بسرعة.

وأوضح الدكتور أحمد شبانة أن العلاقة بين السمنة والحمل علاقة عكسية فإذا كان وزنك صحي كانت فرصة حدوث الحمل أكبر والعكس صحيح، فلو كنت تخططين للإنجاب، فعليك التخلص من وزنك الزائد حتى لا يحدث لك مشاكل صحية ولا لجنينك، فزيادة الوزن تعرقل الجهود المبذولة لحدوث الحمل، لأنها تؤثر على الهرمونات، وأنماط الإباضة.

وأشار الدكتور أحمد شبانة مبتكر التكميم الدقيق في مصر أن السمنة وزيادة الوزن خطر كبير على صحة الإنسان بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص قبل فترة الحمل وبعدها أيضًا، حيث كلما زادت الدهون غير الصحية بالجسم مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم تسبب هذا في حدوث بعض الاضطرابات التي تكون سبب في حدوث تأثير السمنة على الحمل والإنجاب بشكل كبير وهذا ما يؤكد وجود علاقة قوية بين السمنة وتأخر الحمل.
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