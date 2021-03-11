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رياضة

مصر تحصد 5 ميداليات في ثاني أيام بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار

الخميس 11/مارس/2021 - 10:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهدت منافسات اليوم الثانى من بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم ٧، المقامة على المضمار الدولي باستاد القاهرة، منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة.

وفي سباق الكيرين لفئة نخبة السيدات حققت جنوب أفريقيا المركز الأول وجاءت كوت ديفوار في المركز الثاني ونيجيريا في المركز الثالث.

وفي سباق الكيرين لفئة الناشئين جاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول وكوت ديفوار في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث.

وفي سباق المطاردة الفردية للناشئين حصد المصري عبد الله عفيفي الميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثاني، وحصدت جنوب أفريقيا ذهبية السباق وحققت المغرب الميدالية البرونزية.

وفي سباق الكيرين للناشئات احتل الثنائي المصري حبيبة إدريس وحبيبة عليوة المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وجاءت الجزائرية نسرين حويلي في المركز الأول.

وفي سباق المطاردة الفردية لنخبة السيدات حصدت المصرية إبتسام زايد الميدالية الذهبية، وفازت المغرب بالميدالية الفضية وجنوب أفريقيا بالبرونزية.

وفي سباق الكيرين لنخبة الرجال احتل المصري أحمد الصنفاوي المركز الثالث، واحتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني.

وفي سباق المطاردة الفردية لنخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني وجاءت المغرب في المركز الثالث.

وفي سباق النقاط لنخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركز الأول والمغرب المركز الثاني والجزائر المركز الثالث.

وفي سباق المطاردة الفردية للناشئات حققت الجزائر المركز الأول وجنوب أفريقيا المركزين الثاني والثالث.

وفي سباق النقاط للناشئين احتل المصري عبد الله عفيفي المركز الأول، واحتلت الجزائر المركز الثاني وجنوب أفريقيا المركز الثالث.

وفي سباق النقاط للناشئات احتل الثنائي المصري حبيبة إدريس وحبيبة عليوة المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وجاءت الجزائرية نسرين حويلي في المركز الأول.

وفي سباق النقاط لنخبة السيدات احتلت المصرية إبتسام زايد المركز الأول، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث.
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