باتشيكو يتصدر تويتر بعد تصريحه: من الذي قال إني سوف أرحل عن الزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #باتشيكو بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز وتصريحه بأنه لا يعرف شيء غن رحيله عن الزمالك.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏جماهير الزمالك المتواجدة في ارض الملعب تهتف للبرتغالي جيمي باتشيكو you are the best..و المدرب يحيي الجماهير المتواجدة" و " ‏باتشيكو مدرب كبير.. ورحيله خسارة كبيرة ومجرد ستارة تخبي فشل اللجنة في حل المشاكل الإدارية واحتواء أزمات اللاعبين وعايز أقولكم ان اللاعيبة اصلا مش شايفين ان في إدارة ودا يقين جوا الفريق ".







وقال آخرون "‏باتشيكو بعد المباراة: مَن قال أني سأرحل عن الزمالك.. أنا متصدر الدوري" و "‏مُدرب مُصاب في رجله وداخل بيتسند على الحيطة عشان يعرف يمشي لا قالك اقعد في الفندق ولا اوجههم بالموبايل وأصر على الحضور وواقف طول الماتش بيوجه مقعدش ثانية واحدة حتى في ظل التقدم بإتنين ورغم إن الماتش كان خلص لكنه فضل واقف، لو كان الزمالك فيه أشخاص بنفس تفاني واجتهاد باتشيكو".





وحقق فريق الزمالك فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري 2020-2021.







وقال باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري: "من الذي قال اني سوف أرحل عن الزمالك، انا متصدر الدوري".







وتابع: "اللاعبون أثبتوا أمام الجميع أنهم يمتلكون احترافية كبيرة، وما حدث اليوم نتاج عمل يومي، وأنا دائمًا أوقل للاعبين الفريق الكبير لا يخسر مباراتين متتاليتين، وبالأداء اليوم أثبتنا أننا فريق كبير".







وأضاف: "نحن أفضل فريق في مصر يقدم كرة قدم، وأفضل فريق يقدم مستوى لعب، وهذا بفضل المنافسين المميزين حيث نستطيع أن نظهر أعلى مستوى في اللعب".